На жителей Румынии завели уголовное дело после их маскарада с военной техникой с буквой Z

Румынская полиция возбудила уголовное дело после маскарада, на котором местные жители комунны Берзунцы издевательски изобразили ВС РФ и технику с символикой Z. Об этом сообщает местный телеканал Digi 24.
«Полицейские инспектората полиции округа Бакэу возбудили уголовное дело. Они расследуют, как во время парада, который состоялся 30 декабря, несколько человек, одетых как русские солдаты, дефилировали на автомобилях, имитирующие военные, с начертанной на них буквой Z», — говорится в сообщении румынского телеканала. Отмечается, что лозунги участников маскарада призывали к насилию.
Символ Z является одним из знаков спецоперации, начатой 24 февраля РФ на Украине. Президент России Владимир Путин сообщал, что проведение спецоперации является вынужденной и необходимой мерой. Как объяснили в Минобороне РФ, символ Z расшифровывается как «за победу».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Румынская полиция возбудила уголовное дело после маскарада, на котором местные жители комунны Берзунцы издевательски изобразили ВС РФ и технику с символикой Z. Об этом сообщает местный телеканал Digi 24. «Полицейские инспектората полиции округа Бакэу возбудили уголовное дело. Они расследуют, как во время парада, который состоялся 30 декабря, несколько человек, одетых как русские солдаты, дефилировали на автомобилях, имитирующие военные, с начертанной на них буквой Z», — говорится в сообщении румынского телеканала. Отмечается, что лозунги участников маскарада призывали к насилию. Символ Z является одним из знаков спецоперации, начатой 24 февраля РФ на Украине. Президент России Владимир Путин сообщал, что проведение спецоперации является вынужденной и необходимой мерой. Как объяснили в Минобороне РФ, символ Z расшифровывается как «за победу».