AP: на Украине появятся роботы-убийцы в ближайшие полгода

Полностью автономные роботы-убийцы появятся на Украине в ближайшие полгода. Об этом заявил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров.
«Я думаю, что потенциал для этого [появления автономных роботов-убийц] велик в ближайшие шесть месяцев», — передает слова Михаила Федорова Associated Press. По его словам, это является следующим логичным и неизбежным шагом в гонке вооружений.
При этом, подполковник Вооруженных сил Украины Ярослав Гончар отмечает, что на данный момент существует запрет на использование полностью автономного оружия, однако ситуация может измениться. «Мы еще не пересекли эту черту — и я говорю „пока“, потому что не знаю, что произойдет в будущем», — добавил Ярослав Гончар.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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Полностью автономные роботы-убийцы появятся на Украине в ближайшие полгода. Об этом заявил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров. «Я думаю, что потенциал для этого [появления автономных роботов-убийц] велик в ближайшие шесть месяцев», — передает слова Михаила Федорова Associated Press. По его словам, это является следующим логичным и неизбежным шагом в гонке вооружений. При этом, подполковник Вооруженных сил Украины Ярослав Гончар отмечает, что на данный момент существует запрет на использование полностью автономного оружия, однако ситуация может измениться. «Мы еще не пересекли эту черту — и я говорю „пока“, потому что не знаю, что произойдет в будущем», — добавил Ярослав Гончар. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.