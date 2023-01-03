03 января 2023

Екатеринбуржец в гипермаркете «О’кей» вместо продавцов нашел воробьев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Официанты в уличных кафе. Челябинск, воробьи
Птицы нашли место, где, в отличие от улицы, тепло и сытно Фото:

Житель Екатеринбурга Михаил Борисов заметил в магазине сети «О’кей» на улице Бабушкина несколько воробьев. Своим наблюдением покупатель поделился в группе «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«На месте продавцов не оказалось, зато отличные помощники — штук пять насчитал воробьев. „Окей“ на [улице] Бабушкина», — уточнил екатеринбуржец. К посту он приложил фотографии, на которых видно пернатых.

Некоторые комментаторы нашли это забавным. «Так це продавцы-оборотни. В период простоя превращаются в воробьев для экономии на питании работников», — пошутил Денис Максимов. «О да, 8 лет наблюдаю эту картину», — добавила Екатерина Иванченко. «Все упаковано, и чем недоволен покупатель? Лишь бы покритиковать, не нравится — иди и там поработай. А потом напиши, как стало лучше в магазине», — высказалась Любовь Иванова.

Корреспондент обратился за комментарием в гипермаркет «О’кей». Там рекомендовали направить запрос, ответ на него на момент публикации получен не был.

Ранее жители Кировграда обнаружили на полке с сахаром в магазине «Пятерочка» спящих дворняжек. Это было в период, когда свердловчане сметали с полок продукты. Пользователи остроумно заметили, что собаки охраняют сахар, «чтобы не тырили».

Птицы облюбовали отдел с выпечкой
Фото:
Некоторые комментаторы написали, что воробьи нашли кормушку
Фото:

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Житель Екатеринбурга Михаил Борисов заметил в магазине сети «О’кей» на улице Бабушкина несколько воробьев. Своим наблюдением покупатель поделился в группе «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте». «На месте продавцов не оказалось, зато отличные помощники — штук пять насчитал воробьев. „Окей“ на [улице] Бабушкина», — уточнил екатеринбуржец. К посту он приложил фотографии, на которых видно пернатых. Некоторые комментаторы нашли это забавным. «Так це продавцы-оборотни. В период простоя превращаются в воробьев для экономии на питании работников», — пошутил Денис Максимов. «О да, 8 лет наблюдаю эту картину», — добавила Екатерина Иванченко. «Все упаковано, и чем недоволен покупатель? Лишь бы покритиковать, не нравится — иди и там поработай. А потом напиши, как стало лучше в магазине», — высказалась Любовь Иванова. Корреспондент обратился за комментарием в гипермаркет «О’кей». Там рекомендовали направить запрос, ответ на него на момент публикации получен не был. Ранее жители Кировграда обнаружили на полке с сахаром в магазине «Пятерочка» спящих дворняжек. Это было в период, когда свердловчане сметали с полок продукты. Пользователи остроумно заметили, что собаки охраняют сахар, «чтобы не тырили».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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