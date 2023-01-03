Екатеринбуржец в гипермаркете «О’кей» вместо продавцов нашел воробьев. Фото

04 января 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Птицы нашли место, где, в отличие от улицы, тепло и сытно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Екатеринбурга Михаил Борисов заметил в магазине сети «О’кей» на улице Бабушкина несколько воробьев. Своим наблюдением покупатель поделился в группе «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте». «На месте продавцов не оказалось, зато отличные помощники — штук пять насчитал воробьев. „Окей“ на [улице] Бабушкина», — уточнил екатеринбуржец. К посту он приложил фотографии, на которых видно пернатых. Некоторые комментаторы нашли это забавным. «Так це продавцы-оборотни. В период простоя превращаются в воробьев для экономии на питании работников», — пошутил Денис Максимов. «О да, 8 лет наблюдаю эту картину», — добавила Екатерина Иванченко. «Все упаковано, и чем недоволен покупатель? Лишь бы покритиковать, не нравится — иди и там поработай. А потом напиши, как стало лучше в магазине», — высказалась Любовь Иванова. Корреспондент обратился за комментарием в гипермаркет «О’кей». Там рекомендовали направить запрос, ответ на него на момент публикации получен не был. Ранее жители Кировграда обнаружили на полке с сахаром в магазине «Пятерочка» спящих дворняжек. Это было в период, когда свердловчане сметали с полок продукты. Пользователи остроумно заметили, что собаки охраняют сахар, «чтобы не тырили». Птицы облюбовали отдел с выпечкой Фото: группа «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте» Некоторые комментаторы написали, что воробьи нашли кормушку Фото: группа «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Житель Екатеринбурга Михаил Борисов заметил в магазине сети «О’кей» на улице Бабушкина несколько воробьев. Своим наблюдением покупатель поделился в группе «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте». «На месте продавцов не оказалось, зато отличные помощники — штук пять насчитал воробьев. „Окей“ на [улице] Бабушкина», — уточнил екатеринбуржец. К посту он приложил фотографии, на которых видно пернатых. Некоторые комментаторы нашли это забавным. «Так це продавцы-оборотни. В период простоя превращаются в воробьев для экономии на питании работников», — пошутил Денис Максимов. «О да, 8 лет наблюдаю эту картину», — добавила Екатерина Иванченко. «Все упаковано, и чем недоволен покупатель? Лишь бы покритиковать, не нравится — иди и там поработай. А потом напиши, как стало лучше в магазине», — высказалась Любовь Иванова. Корреспондент обратился за комментарием в гипермаркет «О’кей». Там рекомендовали направить запрос, ответ на него на момент публикации получен не был. Ранее жители Кировграда обнаружили на полке с сахаром в магазине «Пятерочка» спящих дворняжек. Это было в период, когда свердловчане сметали с полок продукты. Пользователи остроумно заметили, что собаки охраняют сахар, «чтобы не тырили».