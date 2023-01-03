Курганцы в главном городском парке устроят забег на тюбингах

04 января 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

В каникулы курганцев приглашают покататься на тюбингах (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В курганском Центральном парке культуры и отдыха 4 января пройдет забег на тюбингах. Информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «ЦПКиО. 16:00 — выступление хоровой студии „Колесо“ и вокального ансамбля „Лейся, песня“. 18:00 — забег на тюбингах в резиденции Деда Мороза», — указано в опубликованном сообщении. В Детском парке в 15:00 состоится концерт творческих коллективов. В 17:00 курганцев приглашают на праздничный концерт на Троицкой площади. До 19:00 в сквере музея истории города будет работать усадьба Деда Мороза. Ранее URA.RU сообщало, что в новогодние праздники в Кургане проходят различные спортивные и культурные мероприятия. В кинотеатрах города показывают новогодние фильмы. Также горожане могут покататься на коньках и лыжах, заглянуть в библиотеки.

В курганском Центральном парке культуры и отдыха 4 января пройдет забег на тюбингах. Информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «ЦПКиО. 16:00 — выступление хоровой студии „Колесо“ и вокального ансамбля „Лейся, песня“. 18:00 — забег на тюбингах в резиденции Деда Мороза», — указано в опубликованном сообщении. В Детском парке в 15:00 состоится концерт творческих коллективов. В 17:00 курганцев приглашают на праздничный концерт на Троицкой площади. До 19:00 в сквере музея истории города будет работать усадьба Деда Мороза. Ранее URA.RU сообщало, что в новогодние праздники в Кургане проходят различные спортивные и культурные мероприятия. В кинотеатрах города показывают новогодние фильмы. Также горожане могут покататься на коньках и лыжах, заглянуть в библиотеки.