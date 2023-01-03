03 января 2023
02 января 2023

Курганцы в главном городском парке устроят забег на тюбингах

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Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск, тюбинг, ватрушки
В каникулы курганцев приглашают покататься на тюбингах (архивное фото) Фото:

В курганском Центральном парке культуры и отдыха 4 января пройдет забег на тюбингах. Информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально».

«ЦПКиО. 16:00 — выступление хоровой студии „Колесо“ и вокального ансамбля „Лейся, песня“. 18:00 — забег на тюбингах в резиденции Деда Мороза», — указано в опубликованном сообщении. В Детском парке в 15:00 состоится концерт творческих коллективов.

В 17:00 курганцев приглашают на праздничный концерт на Троицкой площади. До 19:00 в сквере музея истории города будет работать усадьба Деда Мороза.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогодние праздники в Кургане проходят различные спортивные и культурные мероприятия. В кинотеатрах города показывают новогодние фильмы. Также горожане могут покататься на коньках и лыжах, заглянуть в библиотеки.

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В курганском Центральном парке культуры и отдыха 4 января пройдет забег на тюбингах. Информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «ЦПКиО. 16:00 — выступление хоровой студии „Колесо“ и вокального ансамбля „Лейся, песня“. 18:00 — забег на тюбингах в резиденции Деда Мороза», — указано в опубликованном сообщении. В Детском парке в 15:00 состоится концерт творческих коллективов. В 17:00 курганцев приглашают на праздничный концерт на Троицкой площади. До 19:00 в сквере музея истории города будет работать усадьба Деда Мороза. Ранее URA.RU сообщало, что в новогодние праздники в Кургане проходят различные спортивные и культурные мероприятия. В кинотеатрах города показывают новогодние фильмы. Также горожане могут покататься на коньках и лыжах, заглянуть в библиотеки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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