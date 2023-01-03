03 января 2023
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01 января 2023

В Тюмени не нашли руководителя для проекта Шойгу

© Служба новостей «URA.RU»
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Для проекта министра Шойгу и ректора Романчука не нашли руководителя Фото:

В Тюменском госуниверситете ищут подходящую кандидатуру на пост руководителя военным учебным центром Тюменской области, который создан по договоренности ректора ТюмГУ Ивана Романчука и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник, близкий к администрации вуза.

«На данный момент ведутся переговоры. Пока что ясного понимания нет. Руководство вуза с решением затягивать не хочет, понимая всю важность проекта. Однако среди имеющегося на данный момент административного персонала тяжело выбрать подходящего сотрудника», — рассказал собеседник агентства.

Военные учебные центры создадут на базе 16 университетов по всей России. Внедрить их предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Идею поддержал министр обороны Сергей Шойгу, с которым договаривался ректор ТюмГУ Иван Романчук. В учебном центре Тюменской области студентов будут обучать на саперов.

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В Тюменском госуниверситете ищут подходящую кандидатуру на пост руководителя военным учебным центром Тюменской области, который создан по договоренности ректора ТюмГУ Ивана Романчука и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник, близкий к администрации вуза. «На данный момент ведутся переговоры. Пока что ясного понимания нет. Руководство вуза с решением затягивать не хочет, понимая всю важность проекта. Однако среди имеющегося на данный момент административного персонала тяжело выбрать подходящего сотрудника», — рассказал собеседник агентства. Военные учебные центры создадут на базе 16 университетов по всей России. Внедрить их предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Идею поддержал министр обороны Сергей Шойгу, с которым договаривался ректор ТюмГУ Иван Романчук. В учебном центре Тюменской области студентов будут обучать на саперов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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