В Тюмени не нашли руководителя для проекта Шойгу

04 января 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Для проекта министра Шойгу и ректора Романчука не нашли руководителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменском госуниверситете ищут подходящую кандидатуру на пост руководителя военным учебным центром Тюменской области, который создан по договоренности ректора ТюмГУ Ивана Романчука и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник, близкий к администрации вуза. «На данный момент ведутся переговоры. Пока что ясного понимания нет. Руководство вуза с решением затягивать не хочет, понимая всю важность проекта. Однако среди имеющегося на данный момент административного персонала тяжело выбрать подходящего сотрудника», — рассказал собеседник агентства. Военные учебные центры создадут на базе 16 университетов по всей России. Внедрить их предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Идею поддержал министр обороны Сергей Шойгу, с которым договаривался ректор ТюмГУ Иван Романчук. В учебном центре Тюменской области студентов будут обучать на саперов.

В Тюменском госуниверситете ищут подходящую кандидатуру на пост руководителя военным учебным центром Тюменской области, который создан по договоренности ректора ТюмГУ Ивана Романчука и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник, близкий к администрации вуза. «На данный момент ведутся переговоры. Пока что ясного понимания нет. Руководство вуза с решением затягивать не хочет, понимая всю важность проекта. Однако среди имеющегося на данный момент административного персонала тяжело выбрать подходящего сотрудника», — рассказал собеседник агентства. Военные учебные центры создадут на базе 16 университетов по всей России. Внедрить их предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Идею поддержал министр обороны Сергей Шойгу, с которым договаривался ректор ТюмГУ Иван Романчук. В учебном центре Тюменской области студентов будут обучать на саперов.