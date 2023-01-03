Роспотребнадзор отреагировал на жалобы пермяков по поводу температуры в автобусах

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендовало пермякам, недовольным температурой в пассажирских автобусах, обращаться в министерство транспорта и мэрию Перми. На сайте ведомства указано, что в адрес Роспотребнадзора поступают обращения от горожан по поводу «неблагоприятного микроклимата» в салонах общественного транспорта.
«Санитарное законодательство устанавливает требования только к условиям труда водителей автомобилей. Гигиенические нормы параметров микроклимата (температуры, влажности и т. д.) для салонов пассажирских автотранспортных средств отсутствуют. Таким образом, по данному вопросу можно обратиться в министерство транспорта Пермского края, департамент дорог и транспорта администрации Перми», — говорится в сообщении.
Также в Роспотребнадзоре пояснили, что Минтранспорта РФ утвержден социальный стандарт обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок. Согласно ему, автобусы рекомендовано оснащать системами отопления и кондиционирования воздуха, «настроенными на поддержание комфортной температуры в салоне». Если среднесуточная температура наружного воздуха не превышает 5 градусов Цельсия, в салоне автобуса должно быть не ниже плюс 12 градусов.
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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендовало пермякам, недовольным температурой в пассажирских автобусах, обращаться в министерство транспорта и мэрию Перми. На сайте ведомства указано, что в адрес Роспотребнадзора поступают обращения от горожан по поводу «неблагоприятного микроклимата» в салонах общественного транспорта. «Санитарное законодательство устанавливает требования только к условиям труда водителей автомобилей. Гигиенические нормы параметров микроклимата (температуры, влажности и т. д.) для салонов пассажирских автотранспортных средств отсутствуют. Таким образом, по данному вопросу можно обратиться в министерство транспорта Пермского края, департамент дорог и транспорта администрации Перми», — говорится в сообщении. Также в Роспотребнадзоре пояснили, что Минтранспорта РФ утвержден социальный стандарт обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок. Согласно ему, автобусы рекомендовано оснащать системами отопления и кондиционирования воздуха, «настроенными на поддержание комфортной температуры в салоне». Если среднесуточная температура наружного воздуха не превышает 5 градусов Цельсия, в салоне автобуса должно быть не ниже плюс 12 градусов.