Синоптики пообещали Челябинской области морозы, снег и гололед. Скрин

04 января 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Погода продолжит портить праздники челябинцам и 5 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Похолодание, снег и гололед обещают челябинцам ночью и днем 5 января. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра. «В ночь на четверг в Челябинской области будет облачно, с прояснением. В большинстве районов небольшой снег, на крайнем юге до умеренного. Местами туманы, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Такая же погода ожидается и днем», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. При этом ночью в низинах температура опустится до минус 25 градусов, в целом по области удерживаясь на планке 17-19 градусов. Днем потеплеет до минус 10-15, а на крайнем юге — до минус 7 градусов. Ветер будет неустойчивым — от 1 до 6 метров в секунду. В самом Челябинске погода будет схожей. С той лишь разницей, что днем в столице региона снег прекратится. Скрн: сайт челябинского ЦГМС

Похолодание, снег и гололед обещают челябинцам ночью и днем 5 января. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра. «В ночь на четверг в Челябинской области будет облачно, с прояснением. В большинстве районов небольшой снег, на крайнем юге до умеренного. Местами туманы, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Такая же погода ожидается и днем», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. При этом ночью в низинах температура опустится до минус 25 градусов, в целом по области удерживаясь на планке 17-19 градусов. Днем потеплеет до минус 10-15, а на крайнем юге — до минус 7 градусов. Ветер будет неустойчивым — от 1 до 6 метров в секунду. В самом Челябинске погода будет схожей. С той лишь разницей, что днем в столице региона снег прекратится.