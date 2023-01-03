03 января 2023
02 января 2023

Синоптики пообещали Челябинской области морозы, снег и гололед. Скрин

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Клипарт по теме Гололед. Челябинск., гололед
Погода продолжит портить праздники челябинцам и 5 января Фото:

Похолодание, снег и гололед обещают челябинцам ночью и днем 5 января. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра.

«В ночь на четверг в Челябинской области будет облачно, с прояснением. В большинстве районов небольшой снег, на крайнем юге до умеренного. Местами туманы, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Такая же погода ожидается и днем», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

При этом ночью в низинах температура опустится до минус 25 градусов, в целом по области удерживаясь на планке 17-19 градусов. Днем потеплеет до минус 10-15, а на крайнем юге — до минус 7 градусов. Ветер будет неустойчивым — от 1 до 6 метров в секунду.

В самом Челябинске погода будет схожей. С той лишь разницей, что днем в столице региона снег прекратится.

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Похолодание, снег и гололед обещают челябинцам ночью и днем 5 января. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра. «В ночь на четверг в Челябинской области будет облачно, с прояснением. В большинстве районов небольшой снег, на крайнем юге до умеренного. Местами туманы, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Такая же погода ожидается и днем», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. При этом ночью в низинах температура опустится до минус 25 градусов, в целом по области удерживаясь на планке 17-19 градусов. Днем потеплеет до минус 10-15, а на крайнем юге — до минус 7 градусов. Ветер будет неустойчивым — от 1 до 6 метров в секунду. В самом Челябинске погода будет схожей. С той лишь разницей, что днем в столице региона снег прекратится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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