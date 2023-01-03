СКР нашел подозреваемых в избиении подростка в Нижневартовске

Подозреваемым будет выбрана мера пресечения
В Нижневартовске (ХМАО) нашли подозреваемых в избиении подростка. Сейчас проводятся следственные действия. Об этом рассказали корреспонденту URA.RU в СКР по ХМАО.
«Мы установили данные подозреваемых. Сейчас будут проводиться допросы и выбираться мера пресечения», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что двое неизвестных избили 17-летнего подростка в Нижневартовске. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Родственники подростка пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших.
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