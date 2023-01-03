03 января 2023
02 января 2023

СКР нашел подозреваемых в избиении подростка в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Подозреваемым будет выбрана мера пресечения Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) нашли подозреваемых в избиении подростка. Сейчас проводятся следственные действия. Об этом рассказали корреспонденту URA.RU в СКР по ХМАО.

«Мы установили данные подозреваемых. Сейчас будут проводиться допросы и выбираться мера пресечения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что двое неизвестных избили 17-летнего подростка в Нижневартовске. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Родственники подростка пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших.

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В Нижневартовске (ХМАО) нашли подозреваемых в избиении подростка. Сейчас проводятся следственные действия. Об этом рассказали корреспонденту URA.RU в СКР по ХМАО. «Мы установили данные подозреваемых. Сейчас будут проводиться допросы и выбираться мера пресечения», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что двое неизвестных избили 17-летнего подростка в Нижневартовске. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Родственники подростка пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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