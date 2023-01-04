Минобороны РФ раскрыло причину трагедии в Макеевке, ВСУ готовятся к наступлению: главное к 4 января

ВСУ обстреляли Васильевку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Причиной трагедии в Макеевке могло стать использование телефонов российскими военными. Украинская армия готовится к наступлению весной, сообщили в украинской разведке. URA.RU приводит главные события о спецоперации РФ на Украине к вечеру 4 января.
- Украина планирует начать наступление в марте, рассказали в военной разведке страны. Целью является возвращение к границам 1991 года, заявили в Минобороны Украины;
- В Минобороны РФ сообщили, что предположительной версией трагедии в Макеевке является использование мобильных телефонов военными. Обстрел Макеевки указывает на важность завершения конфликта на Украине, считают зампредставителя генсекретаря ООН Фархан Хак;
- В Макеевке число погибших увеличилось до 89. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела скончался заместитель командира полка подполковник Бачурин;
- Российские военные уничтожили более 180 солдат ВСУ на южно-донецком направлении. На купянском направлении ликвидировали более 40 солдат ВСУ, передает Пятый канал;
- Боец ВСУ рассказал, что украинская армия начала обстреливать сослуживцев, которые решили сдаться в плен. По его словам, военные РФ забрали их и отвезли в больницу;
- ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области. После обстрела скончались пять человек, пострадали сотрудники МЧС.
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