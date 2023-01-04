В США раскрыли главный страх Зеленского

Экономист Вольф рассказал о главном страхе Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский боится, что его возненавидит собственный народ за конфликт с Россией. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф.
«Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия», — написал Вольф, передают argumenti.ru. Он также предупредил, что трансформация из героя в злодея может произойти быстро.
Ранее Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором назвал главную цель ВСУ. Он сообщил, что Украина должна вернуться к границам 1991 года.
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