В США раскрыли главный страх Зеленского

Экономист Вольф: Зеленский боится, что украинцы начнут его ненавидеть
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Экономист Вольф рассказал о главном страхе Зеленского Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский боится, что его возненавидит собственный народ за конфликт с Россией. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф.

«Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия», — написал Вольф, передают argumenti.ru. Он также предупредил, что трансформация из героя в злодея может произойти быстро.

Ранее Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором назвал главную цель ВСУ. Он сообщил, что Украина должна вернуться к границам 1991 года.

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Украинский президент Владимир Зеленский боится, что его возненавидит собственный народ за конфликт с Россией. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф. «Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия», — написал Вольф, передают argumenti.ru. Он также предупредил, что трансформация из героя в злодея может произойти быстро. Ранее Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором назвал главную цель ВСУ. Он сообщил, что Украина должна вернуться к границам 1991 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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