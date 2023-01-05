Полковник Матвийчук объяснил, почему ВС РФ не уничтожают мосты на Украине

Вооруженные силы России оставляют в целости мосты на Украине, чтобы обеспечивать гуманитарные нужды и сэкономить на восстановлении инфраструктуры. Об этом рассказал в беседе с URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Киев разбросан по обе стороны Днепра, там стоит цельносварной мост Советского Союза (мост Патона — прим. ред.), в котором двигается метро. Эти мосты мы не можем разрушить. Дело в том, что мы планируем восстановление. Вы представляете, сколько нужно денег, чтобы это все потом восстановить? Я думаю, из гуманитарных соображений и соображений перспективы пока мы этого не сделаем», — сказал Анатолий Матвийчук.
Необходимость в уничтожении мостов будет, только когда они станут использоваться для нужд ВСУ, отметил полковник в отставке. «Я думаю, когда эти мосты начнут использоваться в качестве военной инфраструктуры, тогда будет идти речь об их разрушении. Пока мы с вами пытаемся инфраструктуру сохранить», — объяснил собеседник агентства.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош призвал к разрушению мостов, тоннелей, железнодорожных станций, аэродромов, через которые на Украину поступает западное оружие. Также стало известно, что под видом наемников в ряды ВСУ вступают сотрудники западных спецподразделений.
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Вооруженные силы России оставляют в целости мосты на Украине, чтобы обеспечивать гуманитарные нужды и сэкономить на восстановлении инфраструктуры. Об этом рассказал в беседе с URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Киев разбросан по обе стороны Днепра, там стоит цельносварной мост Советского Союза (мост Патона — прим. ред.), в котором двигается метро. Эти мосты мы не можем разрушить. Дело в том, что мы планируем восстановление. Вы представляете, сколько нужно денег, чтобы это все потом восстановить? Я думаю, из гуманитарных соображений и соображений перспективы пока мы этого не сделаем», — сказал Анатолий Матвийчук. Необходимость в уничтожении мостов будет, только когда они станут использоваться для нужд ВСУ, отметил полковник в отставке. «Я думаю, когда эти мосты начнут использоваться в качестве военной инфраструктуры, тогда будет идти речь об их разрушении. Пока мы с вами пытаемся инфраструктуру сохранить», — объяснил собеседник агентства. Ранее член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош призвал к разрушению мостов, тоннелей, железнодорожных станций, аэродромов, через которые на Украину поступает западное оружие. Также стало известно, что под видом наемников в ряды ВСУ вступают сотрудники западных спецподразделений.