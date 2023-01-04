04 января 2023
03 января 2023

Курганцы в новогодние праздники поиграли в якутскую игру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация. Курган, елка, площадь ленина, новогодняя иллюминация
Горожанам устроили на Центральной площади турнир по мас-рестлингу Фото:

Жители Кургана и его гости в новогодние праздники смогли впервые поучаствовать в турнире по мас-рестлингу (национальный вид спорта Якутии — прим. ред.). Об этом сообщила в своем telegram-канале мэр города Елена Ситникова.

«Вместе с учреждениями культуры и спорта продолжаем развлекательные мероприятия на свежем воздухе. Сегодня в рамках проекта „Зима спортивная“ на Центральной площади провели первый городской турнир по мас-рестлингу. Желаю провести новогодние праздники весело и с пользой», — написала глава города. Также в этот день состоялся новогодний лыжный забег и мастер-класс по фитнес-аэробике.

Ранее URA.RU подготовило подборку развлечений в новогодние каникулы. А афишу вошли катания на коньках и лыжах, активный отдых на свежем воздухе, походы в библиотеки и кинотеатры.

В Кургане прошел первый турнир по якутской игре — мас-рестлинг
Фото:
Еще для горожан и гостей города провели мастер-класс по фитнес-аэробике
Фото:
И устроили новогодний лыжный забег на Центральной площади
Фото:

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Жители Кургана и его гости в новогодние праздники смогли впервые поучаствовать в турнире по мас-рестлингу (национальный вид спорта Якутии — прим. ред.). Об этом сообщила в своем telegram-канале мэр города Елена Ситникова. «Вместе с учреждениями культуры и спорта продолжаем развлекательные мероприятия на свежем воздухе. Сегодня в рамках проекта „Зима спортивная“ на Центральной площади провели первый городской турнир по мас-рестлингу. Желаю провести новогодние праздники весело и с пользой», — написала глава города. Также в этот день состоялся новогодний лыжный забег и мастер-класс по фитнес-аэробике. Ранее URA.RU подготовило подборку развлечений в новогодние каникулы. А афишу вошли катания на коньках и лыжах, активный отдых на свежем воздухе, походы в библиотеки и кинотеатры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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