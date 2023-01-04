Жители Кургана и его гости в новогодние праздники смогли впервые поучаствовать в турнире по мас-рестлингу (национальный вид спорта Якутии — прим. ред.). Об этом сообщила в своем telegram-канале мэр города Елена Ситникова.
«Вместе с учреждениями культуры и спорта продолжаем развлекательные мероприятия на свежем воздухе. Сегодня в рамках проекта „Зима спортивная“ на Центральной площади провели первый городской турнир по мас-рестлингу. Желаю провести новогодние праздники весело и с пользой», — написала глава города. Также в этот день состоялся новогодний лыжный забег и мастер-класс по фитнес-аэробике.
В Кургане прошел первый турнир по якутской игре — мас-рестлинг
Фото: telegram-канал Елены Ситниковой
Еще для горожан и гостей города провели мастер-класс по фитнес-аэробике
Фото: telegram-канал Елены Ситниковой
И устроили новогодний лыжный забег на Центральной площади
Фото: telegram-канал Елены Ситниковой
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Жители Кургана и его гости в новогодние праздники смогли впервые поучаствовать в турнире по мас-рестлингу (национальный вид спорта Якутии — прим. ред.). Об этом сообщила в своем telegram-канале мэр города Елена Ситникова. «Вместе с учреждениями культуры и спорта продолжаем развлекательные мероприятия на свежем воздухе. Сегодня в рамках проекта „Зима спортивная“ на Центральной площади провели первый городской турнир по мас-рестлингу. Желаю провести новогодние праздники весело и с пользой», — написала глава города. Также в этот день состоялся новогодний лыжный забег и мастер-класс по фитнес-аэробике. Ранее URA.RU подготовило подборку развлечений в новогодние каникулы. А афишу вошли катания на коньках и лыжах, активный отдых на свежем воздухе, походы в библиотеки и кинотеатры.