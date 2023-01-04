Горожанам устроили на Центральной площади турнир по мас-рестлингу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана и его гости в новогодние праздники смогли впервые поучаствовать в турнире по мас-рестлингу (национальный вид спорта Якутии — прим. ред.). Об этом сообщила в своем telegram-канале мэр города Елена Ситникова.

«Вместе с учреждениями культуры и спорта продолжаем развлекательные мероприятия на свежем воздухе. Сегодня в рамках проекта „Зима спортивная“ на Центральной площади провели первый городской турнир по мас-рестлингу. Желаю провести новогодние праздники весело и с пользой», — написала глава города. Также в этот день состоялся новогодний лыжный забег и мастер-класс по фитнес-аэробике.

Ранее URA.RU подготовило подборку развлечений в новогодние каникулы. А афишу вошли катания на коньках и лыжах, активный отдых на свежем воздухе, походы в библиотеки и кинотеатры.

В Кургане прошел первый турнир по якутской игре — мас-рестлинг Фото: telegram-канал Елены Ситниковой

Еще для горожан и гостей города провели мастер-класс по фитнес-аэробике Фото: telegram-канал Елены Ситниковой