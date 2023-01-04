Пермский подросток украл 240 килограммов металла и сдал его

Теперь 17-летнего пермяка ждет суд Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Сылва Пермского района 17-летнего местного жителя будут судить за кражу. Он украл 240 килограммов металла за один раз и сдал его. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В конце сентября подросток прогуливался по территории дачных участков в родного поселке, где за ограждением в виде сетки рабицы увидел эмалированную ванну. Он решил похитить ее и сдать в пункт приема металлолома. Попав на чужую территорию, юноша обратил внимание на находившиеся там профиль и трубы, которые он также решил похитить. Отогнув сетку, молодой человек перекинул похищенное имущество через ограждение и спрятал вблизи дороги, которая расположена через лог от участка», — пояснили в полиции.

Далее подросток вызвал платную перевозку грузов и отвез 240 кг металла в пункт приема. Там металл приняли, а полученные деньги молодой человек потратил на собственные нужды. Но история вскрылась. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вину подросток признает, в содеянном раскаялся. Во время следствия извинился перед хозяином имущества и возместил ущерб. Сейчас материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что похититель металлического забора с Северной дамбы Перми получил тюремный срок. Его приговорили к 1 году 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.