Мобилизованные тюменцы завершили боевую подготовку

05 января 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Мобилизованные тюменцы отправились к новому месту несения службы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители Тюменской области, прошедшие боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ, отправились к новому месту несения службы. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Еще одна группа мобилизованных граждан отправилась из Тюмени на боевое слаживание. Бойцы на протяжении нескольких месяцев занимались тренировками и подготовкой к выполнению боевых задач. На вокзале их провожали родные и близкие», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что с напутственным словом в адрес военнослужащих обратился председатель Общественный палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. Также перед ними выступил заместитель начальника ТВВИКУ Владимир Бузин. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По данным Минобороны, в Вооруженные силы РФ были призваны 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющие боевой опыт и определенные военные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходили подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Там для них были организованы занятия по стрельбе, медицине, тактике и инженерному делу. Военнослужащие прошли боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ Информационный центр правительства Тюменской области

Мобилизованные жители Тюменской области, прошедшие боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ, отправились к новому месту несения службы. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Еще одна группа мобилизованных граждан отправилась из Тюмени на боевое слаживание. Бойцы на протяжении нескольких месяцев занимались тренировками и подготовкой к выполнению боевых задач. На вокзале их провожали родные и близкие», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что с напутственным словом в адрес военнослужащих обратился председатель Общественный палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. Также перед ними выступил заместитель начальника ТВВИКУ Владимир Бузин. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По данным Минобороны, в Вооруженные силы РФ были призваны 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющие боевой опыт и определенные военные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходили подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Там для них были организованы занятия по стрельбе, медицине, тактике и инженерному делу.