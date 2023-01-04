Мобилизованные тюменцы завершили боевую подготовку

Мобилизованные жители Тюменской области, прошедшие боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ, отправились к новому месту несения службы. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.
«Еще одна группа мобилизованных граждан отправилась из Тюмени на боевое слаживание. Бойцы на протяжении нескольких месяцев занимались тренировками и подготовкой к выполнению боевых задач. На вокзале их провожали родные и близкие», — указано в сообщении Инфоцентра.
Там добавили, что с напутственным словом в адрес военнослужащих обратился председатель Общественный палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. Также перед ними выступил заместитель начальника ТВВИКУ Владимир Бузин.
Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По данным Минобороны, в Вооруженные силы РФ были призваны 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющие боевой опыт и определенные военные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходили подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Там для них были организованы занятия по стрельбе, медицине, тактике и инженерному делу.
Военнослужащие прошли боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ
Информационный центр правительства Тюменской области
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Мобилизованные жители Тюменской области, прошедшие боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ, отправились к новому месту несения службы. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Еще одна группа мобилизованных граждан отправилась из Тюмени на боевое слаживание. Бойцы на протяжении нескольких месяцев занимались тренировками и подготовкой к выполнению боевых задач. На вокзале их провожали родные и близкие», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что с напутственным словом в адрес военнослужащих обратился председатель Общественный палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. Также перед ними выступил заместитель начальника ТВВИКУ Владимир Бузин. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По данным Минобороны, в Вооруженные силы РФ были призваны 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющие боевой опыт и определенные военные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходили подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Там для них были организованы занятия по стрельбе, медицине, тактике и инженерному делу.