Сенатор Сергей Муратов побывал со своими внуками в Лебяжьевской школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов в новогодние праздники посетил вместе с внуками школу в поселке Лебяжье, в которой он учился много лет назад. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«В эти зимние каникулы побывал с моими внуками в своей родной Лебяжьевской школе, которую окончил много лет назад. Внукам школа очень понравилась, они отметили, что она ничуть не хуже их Курчатовской, которая находится в Москве», — написал Муратов.

Сенатор отметил, что наличие такой хорошей школы на его малой родине — «это заслуга всего преподавательского коллектива, который чтит свои традиции». Также Муратов поблагодарил за большой вклад в развитие школы ее директора Наталью Гончарову и главу Лебяжьевского округа Александра Барча.

Ранее курганский сенатор рассказывал URA.RU о том, как отметит Новый год. Это время он планировал провести дома с семьей, а также вспомнить о тех бойцах, которые участвуют в зоне спецоперации на Украине.