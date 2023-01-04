04 января 2023
03 января 2023

Сенатор Муратов увез внуков в поселковую школу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прощания с Немировым Александром. Курган , муратов сергей
Сенатор Сергей Муратов побывал со своими внуками в Лебяжьевской школе Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов в новогодние праздники посетил вместе с внуками школу в поселке Лебяжье, в которой он учился много лет назад. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«В эти зимние каникулы побывал с моими внуками в своей родной Лебяжьевской школе, которую окончил много лет назад. Внукам школа очень понравилась, они отметили, что она ничуть не хуже их Курчатовской, которая находится в Москве», — написал Муратов.

Сенатор отметил, что наличие такой хорошей школы на его малой родине — «это заслуга всего преподавательского коллектива, который чтит свои традиции». Также Муратов поблагодарил за большой вклад в развитие школы ее директора Наталью Гончарову и главу Лебяжьевского округа Александра Барча.

Ранее курганский сенатор рассказывал URA.RU о том, как отметит Новый год. Это время он планировал провести дома с семьей, а также вспомнить о тех бойцах, которые участвуют в зоне спецоперации на Украине.

Сенатор Муратов привез внуков в школу, в которой учился много лет назад
Фото:

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов в новогодние праздники посетил вместе с внуками школу в поселке Лебяжье, в которой он учился много лет назад. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «В эти зимние каникулы побывал с моими внуками в своей родной Лебяжьевской школе, которую окончил много лет назад. Внукам школа очень понравилась, они отметили, что она ничуть не хуже их Курчатовской, которая находится в Москве», — написал Муратов. Сенатор отметил, что наличие такой хорошей школы на его малой родине — «это заслуга всего преподавательского коллектива, который чтит свои традиции». Также Муратов поблагодарил за большой вклад в развитие школы ее директора Наталью Гончарову и главу Лебяжьевского округа Александра Барча. Ранее курганский сенатор рассказывал URA.RU о том, как отметит Новый год. Это время он планировал провести дома с семьей, а также вспомнить о тех бойцах, которые участвуют в зоне спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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