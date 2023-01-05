Американский полковник Макгрегор: Макрон резко изменил мнение по Крыму

Американский полковник Макгрегор: Макрон не ждет от России отказ от Крыма

05 января 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Макрон дал понять, что не ждет от России отказа от Крыма, считают в США Фото: личная страница Эммануэля Макрона в соцсети Французский президент Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении дал понять, что Франция меняет свое отношение к конфликту на Украине и к принадлежности Крыма. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Он [Эммануэль Макрон — прим. URA.RU] также сделал ряд замечаний о том, что необходимо найти такой путь урегулирования конфликта, который не будет включать в себя принуждение России отказаться от всех своих [территориальных] приобретений. Он уже публично заявил, что не следует ожидать от России отказа от Крыма», — рассказал Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Ранее Макрон заявлял, что европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России, передает RT. По мнению французского президента, Франция должна готовиться к тому, что будет происходить после украинского конфликта.

Французский президент Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении дал понять, что Франция меняет свое отношение к конфликту на Украине и к принадлежности Крыма. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Он [Эммануэль Макрон — прим. URA.RU] также сделал ряд замечаний о том, что необходимо найти такой путь урегулирования конфликта, который не будет включать в себя принуждение России отказаться от всех своих [территориальных] приобретений. Он уже публично заявил, что не следует ожидать от России отказа от Крыма», — рассказал Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Ранее Макрон заявлял, что европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России, передает RT. По мнению французского президента, Франция должна готовиться к тому, что будет происходить после украинского конфликта.