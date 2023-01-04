В Кургане ищут охранников для следователей за 3 млн рублей

Следственное управление СКР по Курганской области ищет организацию, которая займется охраной служебных зданий за 3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
«Объект закупки: оказание услуг по охране объектов Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области. Начальная цена: 3 143 554,56 рубля», — говорится на сайте. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 января 2023 года.
Согласно контракту, исполнитель должен будет оказать услуги в объеме 16 032 человеко-часа с использованием служебного оружия. В обязанности входит круглосуточная охрана и осуществление пропускного и внутриобъектового режимов, а также предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на объектах регионального СУ СКР. Действие контракта рассчитано с 21 января по 20 декабря 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мосты останутся без охраны. Представители УФАС аннулировали закупку из-за ошибок в конкурсной документации, которую разрабатывали сотрудники правительства. Заказчику придется провести новый аукцион.
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