04 января 2023

В Кургане ищут охранников для следователей за 3 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет, следственное управление по Курганской области. Курган, следственный комитет, скр по курганской области
В Кургане ищут охрану для зданий Следственного комитета Фото:

Следственное управление СКР по Курганской области ищет организацию, которая займется охраной служебных зданий за 3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: оказание услуг по охране объектов Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области. Начальная цена: 3 143 554,56 рубля», — говорится на сайте. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 января 2023 года.

Согласно контракту, исполнитель должен будет оказать услуги в объеме 16 032 человеко-часа с использованием служебного оружия. В обязанности входит круглосуточная охрана и осуществление пропускного и внутриобъектового режимов, а также предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на объектах регионального СУ СКР. Действие контракта рассчитано с 21 января по 20 декабря 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мосты останутся без охраны. Представители УФАС аннулировали закупку из-за ошибок в конкурсной документации, которую разрабатывали сотрудники правительства. Заказчику придется провести новый аукцион.

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Следственное управление СКР по Курганской области ищет организацию, которая займется охраной служебных зданий за 3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по охране объектов Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области. Начальная цена: 3 143 554,56 рубля», — говорится на сайте. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 января 2023 года. Согласно контракту, исполнитель должен будет оказать услуги в объеме 16 032 человеко-часа с использованием служебного оружия. В обязанности входит круглосуточная охрана и осуществление пропускного и внутриобъектового режимов, а также предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на объектах регионального СУ СКР. Действие контракта рассчитано с 21 января по 20 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мосты останутся без охраны. Представители УФАС аннулировали закупку из-за ошибок в конкурсной документации, которую разрабатывали сотрудники правительства. Заказчику придется провести новый аукцион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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