Юрист рассказал, как вернуть ненужный подарок в магазин

Юрист Поздняков: вернуть ненужный подарок в магазин можно в течение 14 дней

06 января 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Вернуть подарок в магазин можно, сохранив чек и товарный вид продукта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вернуть ненужный новогодний подарок в магазин можно в течение 14 дней по закону «О защите прав потребителя». Однако товар должен сохранить вид и все потребительские свойства. Об этом сообщил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. «По закону „О защите прав потребителей“ не подошедший товар можно в течение 14 дней вернуть в магазин. Причины возврата могут быть совершенно разные — не подошел цвет, размер, фасон, габариты или комплектация. Также можно вернуть любой подарочный сертификат — вам обязаны отдать деньги», — рассказал эксперт агентству «Прайм». Также специалист назвал ряд товаров, которые вернуть в магазин возможно только после экспертизы. Например, парфюмерию, продукты, электронику, ювелирные изделия и другое. Однако если подарок покупали через интернет-магазин, то список невозвратных товаров в таком случае не применятся. По словам юриста, также для возвращения товара необходимо иметь чек. Его можно восстановить, зная день и примерное время приобретения товара. Ранее юристы обозначили подарки, за которые придется заплатить налог. Как рассказали эксперты, обязательной уплате НДФЛ подлежат дары от физических лиц в виде недвижимости, акций, а также транспортных средств.

Вернуть ненужный новогодний подарок в магазин можно в течение 14 дней по закону «О защите прав потребителя». Однако товар должен сохранить вид и все потребительские свойства. Об этом сообщил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. «По закону „О защите прав потребителей“ не подошедший товар можно в течение 14 дней вернуть в магазин. Причины возврата могут быть совершенно разные — не подошел цвет, размер, фасон, габариты или комплектация. Также можно вернуть любой подарочный сертификат — вам обязаны отдать деньги», — рассказал эксперт агентству «Прайм». Также специалист назвал ряд товаров, которые вернуть в магазин возможно только после экспертизы. Например, парфюмерию, продукты, электронику, ювелирные изделия и другое. Однако если подарок покупали через интернет-магазин, то список невозвратных товаров в таком случае не применятся. По словам юриста, также для возвращения товара необходимо иметь чек. Его можно восстановить, зная день и примерное время приобретения товара. Ранее юристы обозначили подарки, за которые придется заплатить налог. Как рассказали эксперты, обязательной уплате НДФЛ подлежат дары от физических лиц в виде недвижимости, акций, а также транспортных средств.