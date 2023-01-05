05 января 2023
04 января 2023

В городе ХМАО двухуровневые апартаменты сдаются за 100 000 рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, ипотека, новостройки, здание, квартиры
Апартаменты сдаются на длительный срок Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) сдаются в аренду на длительный срок двухуровневые апартаменты за 100 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на портале Avito.

«Сдается уютная теплая трехкомнатная квартира на длительный срок. Рядом школы, садики, магазины, все в шаговой доступности. Выполнен евроремонт, общая площадь 120 кв.м», — указано в объявлении.

Автор уточняет, что в квартире остается вся необходимая мебель и техника. Апартаменты оснащены системой видеонаблюдения и сигнализацией. В шаговой доступности находится один из крупнейших ТРЦ «Югра-Молл».

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сдается трехкомнатная квартира за 173 700 рублей в месяц. В квартире выполнен современный ремонт, коммунальные платежи включены в стоимость.

Апартаменты двухуровневые
Арендатору в пользование остается вся мебель и бытовая техника

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В Нижневартовске (ХМАО) сдаются в аренду на длительный срок двухуровневые апартаменты за 100 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на портале Avito. «Сдается уютная теплая трехкомнатная квартира на длительный срок. Рядом школы, садики, магазины, все в шаговой доступности. Выполнен евроремонт, общая площадь 120 кв.м», — указано в объявлении. Автор уточняет, что в квартире остается вся необходимая мебель и техника. Апартаменты оснащены системой видеонаблюдения и сигнализацией. В шаговой доступности находится один из крупнейших ТРЦ «Югра-Молл». Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сдается трехкомнатная квартира за 173 700 рублей в месяц. В квартире выполнен современный ремонт, коммунальные платежи включены в стоимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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