05 января 2023
04 января 2023
03 января 2023

Управляющая компания в мороз оставила без воды целый дом в Лабытнанги

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги управляющая компания оставила жильцов дома без воды Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) управляющая компания не отреагировала на жалобы жителей о перемерзших трубах и оставила жильцов дома без воды. Об этом сообщается в паблике «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«С самого утра перемерзли трубы, нет воды (несмотря на оставляемые ручейки из крана). Заявки были сделаны неоднократно из обеих квартир дома, продублированы в ЕДДС. С трубами каждый год одно и то же. Ждем помощи», — говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению появился ответ УЖКХ администрации Лабытнанги, в котором сказано, что заявка находится на контроле. «Заявка на контроле специалистов УЖКХ. В помощь управляющей компании привлекаем сторонние организации. Стараемся помочь оперативно выполнить аварийные заявки», — сказано в комментарии.

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Это связано с метеоусловиями и понижением температурного режима в новогодние выходные.

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В Лабытнанги (ЯНАО) управляющая компания не отреагировала на жалобы жителей о перемерзших трубах и оставила жильцов дома без воды. Об этом сообщается в паблике «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». «С самого утра перемерзли трубы, нет воды (несмотря на оставляемые ручейки из крана). Заявки были сделаны неоднократно из обеих квартир дома, продублированы в ЕДДС. С трубами каждый год одно и то же. Ждем помощи», — говорится в сообщении. В комментариях к сообщению появился ответ УЖКХ администрации Лабытнанги, в котором сказано, что заявка находится на контроле. «Заявка на контроле специалистов УЖКХ. В помощь управляющей компании привлекаем сторонние организации. Стараемся помочь оперативно выполнить аварийные заявки», — сказано в комментарии. Ранее URA.RU сообщало, что коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Это связано с метеоусловиями и понижением температурного режима в новогодние выходные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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