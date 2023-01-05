Управляющая компания в мороз оставила без воды целый дом в Лабытнанги

06 января 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги управляющая компания оставила жильцов дома без воды Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) управляющая компания не отреагировала на жалобы жителей о перемерзших трубах и оставила жильцов дома без воды. Об этом сообщается в паблике «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». «С самого утра перемерзли трубы, нет воды (несмотря на оставляемые ручейки из крана). Заявки были сделаны неоднократно из обеих квартир дома, продублированы в ЕДДС. С трубами каждый год одно и то же. Ждем помощи», — говорится в сообщении. В комментариях к сообщению появился ответ УЖКХ администрации Лабытнанги, в котором сказано, что заявка находится на контроле. «Заявка на контроле специалистов УЖКХ. В помощь управляющей компании привлекаем сторонние организации. Стараемся помочь оперативно выполнить аварийные заявки», — сказано в комментарии. Ранее URA.RU сообщало, что коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Это связано с метеоусловиями и понижением температурного режима в новогодние выходные.

В Лабытнанги (ЯНАО) управляющая компания не отреагировала на жалобы жителей о перемерзших трубах и оставила жильцов дома без воды. Об этом сообщается в паблике «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». «С самого утра перемерзли трубы, нет воды (несмотря на оставляемые ручейки из крана). Заявки были сделаны неоднократно из обеих квартир дома, продублированы в ЕДДС. С трубами каждый год одно и то же. Ждем помощи», — говорится в сообщении. В комментариях к сообщению появился ответ УЖКХ администрации Лабытнанги, в котором сказано, что заявка находится на контроле. «Заявка на контроле специалистов УЖКХ. В помощь управляющей компании привлекаем сторонние организации. Стараемся помочь оперативно выполнить аварийные заявки», — сказано в комментарии. Ранее URA.RU сообщало, что коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Это связано с метеоусловиями и понижением температурного режима в новогодние выходные.