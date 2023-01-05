Спортсмены-участники раскритиковали «Уральскую лыжную многодневку»

06 января 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

По словам участников, горячий чай бы доступен лишь для организаторов, Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спортсмены, принимавшие участие в «Уральской лыжной многодневке на Кубок главы Екатеринбурга», остались недовольны организацией мероприятия. Так, люди жаловались на отсутствие раздевалок в минус 18 градусов и бесплатного горячего чая для всех участников. Своими впечатлениями от соревнований поделились с корреспондентом URA.RU участники гонки. «За участие брали взнос — 2500 рублей взнос за три дня участия и 1200 рублей за один день. При этом не было бесплатного горячего чая для участников, его наливали только организаторами. Переодеваться пришлось на улице, хотя обычно дают специальные пакеты с номерами для хранения вещей, которые забирают в теплые помещения», — рассказала одна из участниц. Другой спортсмен добавил, что обычно после таких соревнований на память участникам оставляют спортивные шапочки, но в этот раз спортсменов оставили без памятных призов. URA.RU обратилось за комментарием к организаторам «Уральской лыжной многодневки». Там корреспонденту заявили, что был небольшой взнос, а в качестве памятных подарков участникам вручали стартовые номера и полезные подарки от партнеров. «По поводу переодевания на улице, очень странно, так как регистрация проходила в большом теплом помещении, где можно было переодеться, а также для всех участников многодневки были предоставлены теплые вакс-кабинки, в которых можно было переодеться и оставить свои вещи. Кабинки находились непосредственно на стартовой поляне», — разъяснили организаторы. Также они подчеркнули, что места расположения кабинок были указаны на листе, который лежал в стартовом пакете у каждого участника, а любые проблемы можно было решить, обратившись к волонтерам и координатором соревнований. «Уральская лыжная многодневка на Кубок главы Екатеринбурга» походила в Екатеринбурге с 4 по 6 января на территории спортивной базы «Динамо» и в горнолыжном комплексе «Уктус». Инициатором мероприятия выступил глава Екатеринбурге Алексей Орлов, благодаря которому лыжники-любители могли выйти на одну трассу с победителями мировых соревнований и Олимпийских игр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спортсмены, принимавшие участие в «Уральской лыжной многодневке на Кубок главы Екатеринбурга», остались недовольны организацией мероприятия. Так, люди жаловались на отсутствие раздевалок в минус 18 градусов и бесплатного горячего чая для всех участников. Своими впечатлениями от соревнований поделились с корреспондентом URA.RU участники гонки. «За участие брали взнос — 2500 рублей взнос за три дня участия и 1200 рублей за один день. При этом не было бесплатного горячего чая для участников, его наливали только организаторами. Переодеваться пришлось на улице, хотя обычно дают специальные пакеты с номерами для хранения вещей, которые забирают в теплые помещения», — рассказала одна из участниц. Другой спортсмен добавил, что обычно после таких соревнований на память участникам оставляют спортивные шапочки, но в этот раз спортсменов оставили без памятных призов. URA.RU обратилось за комментарием к организаторам «Уральской лыжной многодневки». Там корреспонденту заявили, что был небольшой взнос, а в качестве памятных подарков участникам вручали стартовые номера и полезные подарки от партнеров. «По поводу переодевания на улице, очень странно, так как регистрация проходила в большом теплом помещении, где можно было переодеться, а также для всех участников многодневки были предоставлены теплые вакс-кабинки, в которых можно было переодеться и оставить свои вещи. Кабинки находились непосредственно на стартовой поляне», — разъяснили организаторы. Также они подчеркнули, что места расположения кабинок были указаны на листе, который лежал в стартовом пакете у каждого участника, а любые проблемы можно было решить, обратившись к волонтерам и координатором соревнований. «Уральская лыжная многодневка на Кубок главы Екатеринбурга» походила в Екатеринбурге с 4 по 6 января на территории спортивной базы «Динамо» и в горнолыжном комплексе «Уктус». Инициатором мероприятия выступил глава Екатеринбурге Алексей Орлов, благодаря которому лыжники-любители могли выйти на одну трассу с победителями мировых соревнований и Олимпийских игр.