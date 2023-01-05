Жителям ЯНАО перечислили храмы, которые проведут праздничные службы на Рождество

В ЯНАО представители православного духовенства подготовили праздничные службы на Рождество. Редакция URA.RU подготовила список храмов и время рождественских богослужений.
«В Салехарде можно посетить храм Петра и Павла. 6 января в 17.00 состоится праздничное всенощное бдение (вечерняя служба); в ночь с 6 на 7 января в 00.00 — торжественное Рождественское богослужение — Божественная Литургия. 7 января в 8.30 — поздняя Божественная Литургия», — говорится на официальном странице администрации Салехарда в социальной сети «Вконтакте».
В Новом Уренгое верующих ждут в соборе Богоявления Господня. 6 января в 17:00 — вечернее богослужение, исповедь, 7 января: 00:00 — литургия, 08:30 — поздняя литургия, 16:00 — литургия, исповедь.
В Лабытнанги праздничное богослужение пройдет в церкви Георгия Победоносца. 6 января в 16:00 — всенощное бдение, 23:00 — литургия; 7 января: 16:00 — всенощное бдение
В Ноябрьске верующих приглашает церковь Архангела Михаила. 6 января в 17:00 — всенощное бдение, исповедь; 7 января: 00:00 — литургия, 9:00 — поздняя литургия, 13:00 — молебен о воинах, 15:45 — общая исповедь, 16:00 — Воскресное всенощное бдение, исповедь.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО подготовили для жителей мероприятия на время новогодних каникул. Во всех городах региона запланированы специальные досуговые, спортивные и познавательные мероприятия.
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В ЯНАО представители православного духовенства подготовили праздничные службы на Рождество. Редакция URA.RU подготовила список храмов и время рождественских богослужений. «В Салехарде можно посетить храм Петра и Павла. 6 января в 17.00 состоится праздничное всенощное бдение (вечерняя служба); в ночь с 6 на 7 января в 00.00 — торжественное Рождественское богослужение — Божественная Литургия. 7 января в 8.30 — поздняя Божественная Литургия», — говорится на официальном странице администрации Салехарда в социальной сети «Вконтакте». В Новом Уренгое верующих ждут в соборе Богоявления Господня. 6 января в 17:00 — вечернее богослужение, исповедь, 7 января: 00:00 — литургия, 08:30 — поздняя литургия, 16:00 — литургия, исповедь. В Лабытнанги праздничное богослужение пройдет в церкви Георгия Победоносца. 6 января в 16:00 — всенощное бдение, 23:00 — литургия; 7 января: 16:00 — всенощное бдение В Ноябрьске верующих приглашает церковь Архангела Михаила. 6 января в 17:00 — всенощное бдение, исповедь; 7 января: 00:00 — литургия, 9:00 — поздняя литургия, 13:00 — молебен о воинах, 15:45 — общая исповедь, 16:00 — Воскресное всенощное бдение, исповедь. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО подготовили для жителей мероприятия на время новогодних каникул. Во всех городах региона запланированы специальные досуговые, спортивные и познавательные мероприятия.