Аналитик объяснил, почему Украину не примут в НАТО

Украина не вступит в НАТО из-за угрозы столкновения альянса с РФ, заявил Владимир ЖарихинФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Украина не вступит в Североатлантический альянс, ведь иначе это приведет к прямому столкновению России и НАТО. Об этом заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Украину в НАТО не примут, потому что тогда военные действия между Украиной и Россией автоматически превратятся в военные действия между Россией и НАТО», — отметил он в беседе с ТАСС. Жарихин подчеркнул, что если бы украинское государство стала членом НАТО, то тогда ее конфликт с Россией перестал бы быть локальным. И в таком случае для РФ стала бы целью уже вся Европа. Аналитик также пояснил, почему Украину не примут в альянс даже в мирное время. Это связано с тем, что страны Западной Европы не хотят усиления восточного фланга НАТО.
Ранее немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер отметил три критерия вступления страны в НАТО. И Украина, по его мнению, им не соответствует. Тем не менее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что страна может стать членом НАТО летом 2023 года.
Ранее бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон предрек прямое столкновение в 2023 году между Россией и альянсом, передает «Национальная служба новостей». А отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью китайскому изданию Global Times заявил что Москва разрушила планы НАТО своими действиями на Украине, сообщают Nation News.
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Украина не вступит в Североатлантический альянс, ведь иначе это приведет к прямому столкновению России и НАТО. Об этом заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Украину в НАТО не примут, потому что тогда военные действия между Украиной и Россией автоматически превратятся в военные действия между Россией и НАТО», — отметил он в беседе с ТАСС. Жарихин подчеркнул, что если бы украинское государство стала членом НАТО, то тогда ее конфликт с Россией перестал бы быть локальным. И в таком случае для РФ стала бы целью уже вся Европа. Аналитик также пояснил, почему Украину не примут в альянс даже в мирное время. Это связано с тем, что страны Западной Европы не хотят усиления восточного фланга НАТО. Ранее немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер отметил три критерия вступления страны в НАТО. И Украина, по его мнению, им не соответствует. Тем не менее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что страна может стать членом НАТО летом 2023 года. Ранее бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон предрек прямое столкновение в 2023 году между Россией и альянсом, передает «Национальная служба новостей». А отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью китайскому изданию Global Times заявил что Москва разрушила планы НАТО своими действиями на Украине, сообщают Nation News.