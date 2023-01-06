В техническом помещении МИД РФ сработала пожарная сигнализация
В техническом помещении здания российского МИД начался пожар. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также сообщила, что в пожаре никто не пострадал.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.