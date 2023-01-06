В здании МИД РФ случился пожар. Видео

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В техническом помещении МИД РФ сработала пожарная сигнализация Фото:

В техническом помещении здания российского МИД начался пожар. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также сообщила, что в пожаре никто не пострадал.

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В техническом помещении здания российского МИД начался пожар. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также сообщила, что в пожаре никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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