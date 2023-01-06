В здании МИД РФ случился пожар. Видео 06 января 2023 в 20:07 Размер текста - 17 + В техническом помещении МИД РФ сработала пожарная сигнализация Фото: Владимир Андреев © URA.RU В техническом помещении здания российского МИД начался пожар. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также сообщила, что в пожаре никто не пострадал. В техническом помещении здания российского МИД начался пожар. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также сообщила, что в пожаре никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям