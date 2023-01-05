В Пуровском районе (ЯНАО) из фойе «Гриль-хаус» группу подростков выгнали на улицу, чтобы они дожидались своего заказа на морозе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Округ белых ночей».
«Не смотря на сильные морозы (в Тарко-Сале сегодня -33 С), подростков фактически выгнали из торгового помещения. О ситуации нам написал очевидец, пожелавший остаться анонимным. Он отметил, что многие подростки были без головных уборов и легко одеты», — говорится в сообщении.
Корреспондент агентства обратился к представителю «Гриль-хауса». На момент публикации новости ответ получен не был.
Ранее URU.RU сообщало, что в ЯНАО в ближайшие выходные ожидается понижение температуры. В некоторых районах региона ожидается аномальное похолодание до -49 градусов.
В Пуровском районе группу подростков в ожидании заказа выгнали на улицу
Фото: читатель телеграм-канала «Округ белых ночей»
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В Пуровском районе (ЯНАО) из фойе «Гриль-хаус» группу подростков выгнали на улицу, чтобы они дожидались своего заказа на морозе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Округ белых ночей». «Не смотря на сильные морозы (в Тарко-Сале сегодня -33 С), подростков фактически выгнали из торгового помещения. О ситуации нам написал очевидец, пожелавший остаться анонимным. Он отметил, что многие подростки были без головных уборов и легко одеты», — говорится в сообщении. Корреспондент агентства обратился к представителю «Гриль-хауса». На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URU.RU сообщало, что в ЯНАО в ближайшие выходные ожидается понижение температуры. В некоторых районах региона ожидается аномальное похолодание до -49 градусов.