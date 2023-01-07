Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил политическое влияние

Дмитрий Артюхов усилил политическое влияние среди глав субъектов РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил свои позиции в рейтинге глав субъектов РФ в декабре 2022 года. Об этом сообщается в аналитическом докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Одним из ключевых завершающих событий 2022 года стало проведение заседания Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Усиливается влияние главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (с 14-го на 13-е место), выступившего с основным докладом на заседании Госсовета, проходившем под председательством президента России [Владимира Путина]», — сообщает гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов в представленном докладе.

Из документа следует, что в 2023 году развитие молодежной политики может стать одним из приоритетных направлений федеральной позитивной повестки. Дмитрий Артюхов акцентировал внимание центральных властей на необходимости обновления молодежной инфраструктуры на местах.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить полномочия Росмолодежи. Артюхов также предлагал разработать стратегию молодежной политики до 2030 года.