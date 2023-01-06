В Свердловской области ожидается резкое похолодание

В Свердловской области похолодает до -42 градусов

07 января 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Синоптики предупреждают, что на юго-западе Свердловской области может похолодать до -42 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики предупреждают, что в южных регионах Свердловской области будут холодные ночи на 8, 9 и 10 января. По их прогнозам, температура воздуха опустится до -38 градусов. При этом по юго-западу области возможно похолодание до -42 градусов. «Три последующие ночи (на воскресенье, на понедельник и на вторник) в южных районах Свердловской области будут очень холодными, с температурой воздуха -33…-38. Особенно холодной будет ночь на вторник. Ожидается, что к этому времени количество облачности снизится, по юго-западу области при этом возможно похолодание до -40…-42», — говорится в сообщении синоптиков в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также синоптики обещают, что 7 января в Свердловской области температура воздуха днем составит от -22 до -27 градусов, ночью до -30 градусов. В столице Урала, по данным синоптиков, будет теплее: ночью до -16, днем до -22 градусов. Ранее сообщалось о том, что в регионе до конца января сохранится морозная погода, температурные показатели будут близки к климатическим нормам. В первой половине января будет морозно, а к концу месяца температура будет соответствовать средним многолетним значениям.

Синоптики предупреждают, что в южных регионах Свердловской области будут холодные ночи на 8, 9 и 10 января. По их прогнозам, температура воздуха опустится до -38 градусов. При этом по юго-западу области возможно похолодание до -42 градусов. «Три последующие ночи (на воскресенье, на понедельник и на вторник) в южных районах Свердловской области будут очень холодными, с температурой воздуха -33…-38. Особенно холодной будет ночь на вторник. Ожидается, что к этому времени количество облачности снизится, по юго-западу области при этом возможно похолодание до -40…-42», — говорится в сообщении синоптиков в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также синоптики обещают, что 7 января в Свердловской области температура воздуха днем составит от -22 до -27 градусов, ночью до -30 градусов. В столице Урала, по данным синоптиков, будет теплее: ночью до -16, днем до -22 градусов. Ранее сообщалось о том, что в регионе до конца января сохранится морозная погода, температурные показатели будут близки к климатическим нормам. В первой половине января будет морозно, а к концу месяца температура будет соответствовать средним многолетним значениям.