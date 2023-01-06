06 января 2023
05 января 2023

В Нижнем Тагиле пропал 68-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал 5 января Фото:

В Нижнем Тагиле Свердловской области пропал 68-летний Васильев Александр. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти Александра Васильева! Его местонахождение неизвестно с 5 января», — говорится в сообщении.

Приметы: рост 175 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, черные сапоги и шапку.

Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поискам мужчины. Если вам что-то известно о местонахождении Александра, то сообщите по телефону 8 (965) 533-33-99 или 8 (800) 700-54-52.

Мужчина был одет в черную кожаную куртку
Фото:

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В Нижнем Тагиле Свердловской области пропал 68-летний Васильев Александр. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти Александра Васильева! Его местонахождение неизвестно с 5 января», — говорится в сообщении. Приметы: рост 175 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, черные сапоги и шапку. Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поискам мужчины. Если вам что-то известно о местонахождении Александра, то сообщите по телефону 8 (965) 533-33-99 или 8 (800) 700-54-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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