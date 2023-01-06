Мужчина пропал 5 января
В Нижнем Тагиле Свердловской области пропал 68-летний Васильев Александр. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Помогите найти Александра Васильева! Его местонахождение неизвестно с 5 января», — говорится в сообщении.
Приметы: рост 175 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, черные сапоги и шапку.
Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поискам мужчины. Если вам что-то известно о местонахождении Александра, то сообщите по телефону 8 (965) 533-33-99 или 8 (800) 700-54-52.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку
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