В соцсети высмеяли реакцию Зеленского на «рождественский подарок» от США

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за пост о «подарке на Рождество» в виде военной помощи

07 января 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Белый дом за «рождественский подарок» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он получил «рождественский подарок» от США в виде военной помощи. Возмущенные комментарии пользователи соцсети оставили под постом Зеленского, где он благодарит Джо Байдена за «отличный подарок» на праздник. «В конце концов, Байден перестанет быть президентом, а вы останетесь в пыли. Должно быть, приятно вести себя так глупо за чужие деньги. Переговоры должны идти сейчас, но пока направляются деньги Украине, СВО будет продолжаться», — написал пользователь Twitter Bill Evans. «Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность. Нам нужно положить конец этой спецоперации, а не принимать это», — прокомментировал пользователь под ником Justin Boss. «Американские налогоплательщики сделают тебя миллиардером к концу конфликта. Вот что называется «благотворительностью!» — высказался пользователь Soulful_ali. В посте Зеленский подчеркнул, что приветствует постоянный пакет американской военной помощи. Глава Украины также поблагодарил Байдена за совершенно новое вооружение, включая БМП Bradley и ракеты ПВО. Он выразил надежду, что это укрепит украинскую армию. Ранее от Белого дома Зеленский получил пакет военной помощи на 3 млрд долларов. Президент Украины подчеркнул, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» от США. Он отметил, что Украине впервые доставили бронированные машины «Брэдли». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он получил «рождественский подарок» от США в виде военной помощи. Возмущенные комментарии пользователи соцсети оставили под постом Зеленского, где он благодарит Джо Байдена за «отличный подарок» на праздник. «В конце концов, Байден перестанет быть президентом, а вы останетесь в пыли. Должно быть, приятно вести себя так глупо за чужие деньги. Переговоры должны идти сейчас, но пока направляются деньги Украине, СВО будет продолжаться», — написал пользователь Twitter Bill Evans. «Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность. Нам нужно положить конец этой спецоперации, а не принимать это», — прокомментировал пользователь под ником Justin Boss. «Американские налогоплательщики сделают тебя миллиардером к концу конфликта. Вот что называется «благотворительностью!» — высказался пользователь Soulful_ali. В посте Зеленский подчеркнул, что приветствует постоянный пакет американской военной помощи. Глава Украины также поблагодарил Байдена за совершенно новое вооружение, включая БМП Bradley и ракеты ПВО. Он выразил надежду, что это укрепит украинскую армию. Ранее от Белого дома Зеленский получил пакет военной помощи на 3 млрд долларов. Президент Украины подчеркнул, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» от США. Он отметил, что Украине впервые доставили бронированные машины «Брэдли».