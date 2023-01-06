06 января 2023
05 января 2023

В Рождество пермяков зовут на благотворительные скачки

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной Сабантуй - 2016. Кадниково, лошади, скачки, верховая езда
Рождественские скачки в Юго-Камском сделают благотворительным мероприятием Фото:

Жителей Перми приглашают на рождественские скачки и новогодние гуляния в Юго-Камский конно-спортивный клуб. Мероприятие благотворительное и все средства пойдут на корм животным, сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«7 января Юго-Камский Конно-спортивный клуб приглашает гостей на „Рождественские скачки и новогодние гуляния“. В программе: скачки лошадей — 5 забегов, забеги собак — борзых и биглей, заезд на мотособаках, катание на лошадях в поводу и в санях», — указано в посте группы.

Мероприятие начнется в 12:00, в программе также предусмотрены детский турнир по хоббихорсингу, анимация, развлекательная музыкальная программа, конкурс снежных фигур и катание на снежном банане. На площадке будет работать горячая кухня, уточняют организаторы.

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Жителей Перми приглашают на рождественские скачки и новогодние гуляния в Юго-Камский конно-спортивный клуб. Мероприятие благотворительное и все средства пойдут на корм животным, сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». «7 января Юго-Камский Конно-спортивный клуб приглашает гостей на „Рождественские скачки и новогодние гуляния“. В программе: скачки лошадей — 5 забегов, забеги собак — борзых и биглей, заезд на мотособаках, катание на лошадях в поводу и в санях», — указано в посте группы. Мероприятие начнется в 12:00, в программе также предусмотрены детский турнир по хоббихорсингу, анимация, развлекательная музыкальная программа, конкурс снежных фигур и катание на снежном банане. На площадке будет работать горячая кухня, уточняют организаторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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