В Рождество пермяков зовут на благотворительные скачки

07 января 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Рождественские скачки в Юго-Камском сделают благотворительным мероприятием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Перми приглашают на рождественские скачки и новогодние гуляния в Юго-Камский конно-спортивный клуб. Мероприятие благотворительное и все средства пойдут на корм животным, сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». «7 января Юго-Камский Конно-спортивный клуб приглашает гостей на „Рождественские скачки и новогодние гуляния“. В программе: скачки лошадей — 5 забегов, забеги собак — борзых и биглей, заезд на мотособаках, катание на лошадях в поводу и в санях», — указано в посте группы. Мероприятие начнется в 12:00, в программе также предусмотрены детский турнир по хоббихорсингу, анимация, развлекательная музыкальная программа, конкурс снежных фигур и катание на снежном банане. На площадке будет работать горячая кухня, уточняют организаторы.

Жителей Перми приглашают на рождественские скачки и новогодние гуляния в Юго-Камский конно-спортивный клуб. Мероприятие благотворительное и все средства пойдут на корм животным, сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». «7 января Юго-Камский Конно-спортивный клуб приглашает гостей на „Рождественские скачки и новогодние гуляния“. В программе: скачки лошадей — 5 забегов, забеги собак — борзых и биглей, заезд на мотособаках, катание на лошадях в поводу и в санях», — указано в посте группы. Мероприятие начнется в 12:00, в программе также предусмотрены детский турнир по хоббихорсингу, анимация, развлекательная музыкальная программа, конкурс снежных фигур и катание на снежном банане. На площадке будет работать горячая кухня, уточняют организаторы.