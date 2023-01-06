06 января 2023
05 января 2023
04 января 2023

Тюменское производство спасло крупнейшую птицефабрику Сахалина

«Тюменский бройлер» восстановит производство на крупнейшей птицефабрике Сахалина
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская ярмарка. Нижневартовск, сила вкуса, тюменский бройлер
Ранее на «Островной» уже была зафиксирована вспышка птичьего гриппа Фото:

Партия инкубационных яиц из Тюменской области поможет восстановить производство на крупнейшей птицефабрике Сахалина «Островная», где из-за птичьего гриппа ликвидировали поголовье бройлеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Благодаря своевременной финансовой поддержке Правительства Сахалинской области и министерства сельского хозяйства и торговли области на птицефабрике „Островная“ до новогодних праздников закуплено инкубационное яйцо бройлеров <…> Вторая партия поступила из АО „Тюменский бройлер“ (Тюменская область) в количестве 78120 штук», — сообщается в telegram-канале птицефабрики «Островная». Также там закупили партию из 80 тысяч яиц у производства в Кемеровской области.

Птицефабрика является крупнейшим птицеводческим предприятием региона и основным поставщиком яиц в Сахалинской области. Ранее в ноябре 2022 года на фабрике у бройлеров обнаружили высокопатогенный грипп птиц. Из-за этого 3 ноября указом губернатора региона на нескольких территориях был введен карантин. При этом у кур-несушек грипп не выявили.

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Партия инкубационных яиц из Тюменской области поможет восстановить производство на крупнейшей птицефабрике Сахалина «Островная», где из-за птичьего гриппа ликвидировали поголовье бройлеров. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Благодаря своевременной финансовой поддержке Правительства Сахалинской области и министерства сельского хозяйства и торговли области на птицефабрике „Островная“ до новогодних праздников закуплено инкубационное яйцо бройлеров <…> Вторая партия поступила из АО „Тюменский бройлер“ (Тюменская область) в количестве 78120 штук», — сообщается в telegram-канале птицефабрики «Островная». Также там закупили партию из 80 тысяч яиц у производства в Кемеровской области. Птицефабрика является крупнейшим птицеводческим предприятием региона и основным поставщиком яиц в Сахалинской области. Ранее в ноябре 2022 года на фабрике у бройлеров обнаружили высокопатогенный грипп птиц. Из-за этого 3 ноября указом губернатора региона на нескольких территориях был введен карантин. При этом у кур-несушек грипп не выявили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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