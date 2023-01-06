Тюменское производство спасло крупнейшую птицефабрику Сахалина

«Тюменский бройлер» восстановит производство на крупнейшей птицефабрике Сахалина

07 января 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Ранее на «Островной» уже была зафиксирована вспышка птичьего гриппа Фото: Александр Елизаров © URA.RU Партия инкубационных яиц из Тюменской области поможет восстановить производство на крупнейшей птицефабрике Сахалина «Островная», где из-за птичьего гриппа ликвидировали поголовье бройлеров. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Благодаря своевременной финансовой поддержке Правительства Сахалинской области и министерства сельского хозяйства и торговли области на птицефабрике „Островная“ до новогодних праздников закуплено инкубационное яйцо бройлеров <…> Вторая партия поступила из АО „Тюменский бройлер“ (Тюменская область) в количестве 78120 штук», — сообщается в telegram-канале птицефабрики «Островная». Также там закупили партию из 80 тысяч яиц у производства в Кемеровской области. Птицефабрика является крупнейшим птицеводческим предприятием региона и основным поставщиком яиц в Сахалинской области. Ранее в ноябре 2022 года на фабрике у бройлеров обнаружили высокопатогенный грипп птиц. Из-за этого 3 ноября указом губернатора региона на нескольких территориях был введен карантин. При этом у кур-несушек грипп не выявили.

Партия инкубационных яиц из Тюменской области поможет восстановить производство на крупнейшей птицефабрике Сахалина «Островная», где из-за птичьего гриппа ликвидировали поголовье бройлеров. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Благодаря своевременной финансовой поддержке Правительства Сахалинской области и министерства сельского хозяйства и торговли области на птицефабрике „Островная“ до новогодних праздников закуплено инкубационное яйцо бройлеров <…> Вторая партия поступила из АО „Тюменский бройлер“ (Тюменская область) в количестве 78120 штук», — сообщается в telegram-канале птицефабрики «Островная». Также там закупили партию из 80 тысяч яиц у производства в Кемеровской области. Птицефабрика является крупнейшим птицеводческим предприятием региона и основным поставщиком яиц в Сахалинской области. Ранее в ноябре 2022 года на фабрике у бройлеров обнаружили высокопатогенный грипп птиц. Из-за этого 3 ноября указом губернатора региона на нескольких территориях был введен карантин. При этом у кур-несушек грипп не выявили.