06 января 2023
05 января 2023

При пожаре в пермском городе спасли мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, огнеборцы, мчс, пожарные
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем Фото:

В городе Березники (Пермский край) пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в пятиэтажном доме на ул. Пятилетки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«6 января в 10:23 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Пожарные вывели мужчину из квартиры и передали его врачам скорой помощи», — сообщается на сайте ведомства. Пожар был локализован и ликвидирован в 10:32.

Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Ранее URA.RU писало, что в Красновишерске (Пермский край) пожарные спасли двух человек. Возгорание произошло на втором этаже жилой пятиэтажки. Погибших и пострадавших нет.

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В городе Березники (Пермский край) пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в пятиэтажном доме на ул. Пятилетки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «6 января в 10:23 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Пожарные вывели мужчину из квартиры и передали его врачам скорой помощи», — сообщается на сайте ведомства. Пожар был локализован и ликвидирован в 10:32. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Ранее URA.RU писало, что в Красновишерске (Пермский край) пожарные спасли двух человек. Возгорание произошло на втором этаже жилой пятиэтажки. Погибших и пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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