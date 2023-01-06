При пожаре в пермском городе спасли мужчину

07 января 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Березники (Пермский край) пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в пятиэтажном доме на ул. Пятилетки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «6 января в 10:23 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Пожарные вывели мужчину из квартиры и передали его врачам скорой помощи», — сообщается на сайте ведомства. Пожар был локализован и ликвидирован в 10:32. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Ранее URA.RU писало, что в Красновишерске (Пермский край) пожарные спасли двух человек. Возгорание произошло на втором этаже жилой пятиэтажки. Погибших и пострадавших нет.

В городе Березники (Пермский край) пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в пятиэтажном доме на ул. Пятилетки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «6 января в 10:23 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Пожарные вывели мужчину из квартиры и передали его врачам скорой помощи», — сообщается на сайте ведомства. Пожар был локализован и ликвидирован в 10:32. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Ранее URA.RU писало, что в Красновишерске (Пермский край) пожарные спасли двух человек. Возгорание произошло на втором этаже жилой пятиэтажки. Погибших и пострадавших нет.