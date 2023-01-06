При пожаре в пермском городе спасли мужчину

В городе Березники (Пермский край) пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в пятиэтажном доме на ул. Пятилетки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«6 января в 10:23 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Пожарные вывели мужчину из квартиры и передали его врачам скорой помощи», — сообщается на сайте ведомства. Пожар был локализован и ликвидирован в 10:32.
Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
Ранее URA.RU писало, что в Красновишерске (Пермский край) пожарные спасли двух человек. Возгорание произошло на втором этаже жилой пятиэтажки. Погибших и пострадавших нет.
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