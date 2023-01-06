Жители Сургута пожаловались на подростков, разгуливающих с ножами

Компания детей в кафе размахивала ножами и использовала электрошокер (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) местные жители пожаловались на компанию подростков, которые размахивали ножами в кафе. Информация опубликована в группе «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».

«Эта компашка малолетних детей возрастом от 11-13 лет, в общепите „Вкусно и точка“ по адресу Университетская 29/3, размахивали ножами при посетителях и замахивались друг на друга. Также до этого, у них откуда-то был электрошокер, который они неоднократно включали», — написала Лейла Оздоева.

Автор добавил, что подростки курили электронные сигареты. Пользовательница обратилась в посте к родителям, попросив быть внимательнее к детям. «Прошу вас, интересуйтесь их жизнью и оказывайте должное внимание. Такие простые и элементарные вещи будут оберегать ваших детей от плохих компаний и от негативного влияния», — добавила она.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

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