Курганцы пожаловались на отсутствие изменений после транспортной реформы

По городу продолжают курсировать старые маршруты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана жалуются, что после транспортной реформы в городе продолжают курсировать старые маршруты. Об этом они пишут в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Почему в городе курсируют и старые, и новые маршруты? 341 и 41, 45 и 75, причем 75 — новый автобус, а 45 — в виде ПАЗика. 94 номер так и не появился, вместо него ездит 330, и слава богу. В 2ГИС и на сайте транспортного управления нет вообще новых маршрутов», — написано в посте.

Также автор поста возмутился отсутствием новых автобусов. «Где новые автобусы, которые обещали после транспортной реформы? На старые ПАЗики наклеили новые логотипы, поменяли таблички», — пишет он.

Ранее URA.RU писало, что курганцы не могут уехать на работу из-за транспортной реформы. Автобус проехал мимо остановки и ей после часа пришлось ждать общественный транспорт.