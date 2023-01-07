Польша вслед за Германией отказалась поставлять Украине танки Leopard 2

Польша не намерена отправлять Leopard 2 на Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Польша, как и Германия, не намерена поставлять Украине танки Leopard 2. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Мы сами наши очередные танки [Leopard 2] пока не намерены передавать», — заявил Матеуш Моравецкий в ходе общения с прессой. Его слова передают РИА Новости.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет отправлять на Украину Leopard 2, напоминает деловое издание «Взгляд». Вместо этого немцы намерены отправить Киеву БМП Marder в ближайшие три месяца, рассказал представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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