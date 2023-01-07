В Бундестаге заявили об эскалации конфликта на Украине после решения властей ФРГ

Решение властей Германии о поставках Украине БМП Marder, которое не одобряет большинство немецкого населения, ведет к эскалации конфликта на Украине. Такое мнение выразила депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Федеральное правительство разжигает опасный конфликт на Украине», — написала Вагенкнехт в социальных сетях. Она подчеркнула, что, несмотря на неодобрение 67% населения ФРГ, немецкие власти приняли безответственное решение о передаче БМП Marder украинской армии, которое приводит к дополнительной эскалации конфликта.
Ранее стало известно, что Германия приняла решение передать Украине ЗРК Patriot и БМП Marder, передает деловое издание «Взгляд». Посольство России в ФРГ назвало циничным такой ход немецкого правительства, который был совершен накануне рождественских праздников.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Решение властей Германии о поставках Украине БМП Marder, которое не одобряет большинство немецкого населения, ведет к эскалации конфликта на Украине. Такое мнение выразила депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт. «Федеральное правительство разжигает опасный конфликт на Украине», — написала Вагенкнехт в социальных сетях. Она подчеркнула, что, несмотря на неодобрение 67% населения ФРГ, немецкие власти приняли безответственное решение о передаче БМП Marder украинской армии, которое приводит к дополнительной эскалации конфликта. Ранее стало известно, что Германия приняла решение передать Украине ЗРК Patriot и БМП Marder, передает деловое издание «Взгляд». Посольство России в ФРГ назвало циничным такой ход немецкого правительства, который был совершен накануне рождественских праздников.