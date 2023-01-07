В Бундестаге заявили об эскалации конфликта на Украине после решения властей ФРГ

В Бундестаге заявили, что поставки БМП Marder приведут к эскалации конфликта на Украине
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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, украина, мариуполь, война, военный, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
Решение ФРГ о поставках техники Украине ведет к эскалации конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение властей Германии о поставках Украине БМП Marder, которое не одобряет большинство немецкого населения, ведет к эскалации конфликта на Украине. Такое мнение выразила депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Федеральное правительство разжигает опасный конфликт на Украине», — написала Вагенкнехт в социальных сетях. Она подчеркнула, что, несмотря на неодобрение 67% населения ФРГ, немецкие власти приняли безответственное решение о передаче БМП Marder украинской армии, которое приводит к дополнительной эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что Германия приняла решение передать Украине ЗРК Patriot и БМП Marder, передает деловое издание «Взгляд». Посольство России в ФРГ назвало циничным такой ход немецкого правительства, который был совершен накануне рождественских праздников.

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Решение властей Германии о поставках Украине БМП Marder, которое не одобряет большинство немецкого населения, ведет к эскалации конфликта на Украине. Такое мнение выразила депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт. «Федеральное правительство разжигает опасный конфликт на Украине», — написала Вагенкнехт в социальных сетях. Она подчеркнула, что, несмотря на неодобрение 67% населения ФРГ, немецкие власти приняли безответственное решение о передаче БМП Marder украинской армии, которое приводит к дополнительной эскалации конфликта. Ранее стало известно, что Германия приняла решение передать Украине ЗРК Patriot и БМП Marder, передает деловое издание «Взгляд». Посольство России в ФРГ назвало циничным такой ход немецкого правительства, который был совершен накануне рождественских праздников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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