06 января 2023
05 января 2023

Мэр из ХМАО подарил ребенку электроквадроцикл

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, дейнека олег
Дейнека принял участие в акции «Елка желаний» Фото:

Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека исполнил мечту трехлетнего мальчика в рамках акции «Елка желаний» и подарил ему электроквадроцикл. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«После регистрации на сайте акции „Елка добра“ со мной связались кураторы и предложили исполнить заветное желание трехлетнего Нурислама Биккинина. Мальчик давно мечтал об электроквадроцикле. С большой радостью передал подарок Нурисламу и его семье», — говорится в сообщении.

Олег Дейнека отметил, что участие в подобных акциях дарит счастье еще и тем, кто исполняет желания. Также он пожелал мира и тепла всем землякам.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат городской думы Мегиона (ХМАО) Ирина Горбачева исполнила мечту одиннадцатилетнего мальчика из Нижневартовска. Она подарила ему планшет в рамках акции «Елка желаний».

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Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека исполнил мечту трехлетнего мальчика в рамках акции «Елка желаний» и подарил ему электроквадроцикл. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «После регистрации на сайте акции „Елка добра“ со мной связались кураторы и предложили исполнить заветное желание трехлетнего Нурислама Биккинина. Мальчик давно мечтал об электроквадроцикле. С большой радостью передал подарок Нурисламу и его семье», — говорится в сообщении. Олег Дейнека отметил, что участие в подобных акциях дарит счастье еще и тем, кто исполняет желания. Также он пожелал мира и тепла всем землякам. Ранее URA.RU сообщало, что депутат городской думы Мегиона (ХМАО) Ирина Горбачева исполнила мечту одиннадцатилетнего мальчика из Нижневартовска. Она подарила ему планшет в рамках акции «Елка желаний».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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