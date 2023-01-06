Мэр из ХМАО подарил ребенку электроквадроцикл

Дейнека принял участие в акции «Елка желаний» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека исполнил мечту трехлетнего мальчика в рамках акции «Елка желаний» и подарил ему электроквадроцикл. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«После регистрации на сайте акции „Елка добра“ со мной связались кураторы и предложили исполнить заветное желание трехлетнего Нурислама Биккинина. Мальчик давно мечтал об электроквадроцикле. С большой радостью передал подарок Нурисламу и его семье», — говорится в сообщении.

Олег Дейнека отметил, что участие в подобных акциях дарит счастье еще и тем, кто исполняет желания. Также он пожелал мира и тепла всем землякам.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат городской думы Мегиона (ХМАО) Ирина Горбачева исполнила мечту одиннадцатилетнего мальчика из Нижневартовска. Она подарила ему планшет в рамках акции «Елка желаний».