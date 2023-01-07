На станции метро «Машиностроителей» произошла коммунальная авария Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге на станции метро «Машиностроителей» произошла коммунальная авария, из-за которой у входа образовалось густое облако пара. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«На проспекте Космонавтов из метро Машиностроителей валит пар. Видимо там произошла коммунальная авария», — рассказал читатель URA.RU.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские спасатели провели учения на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге. Для отработки заданий привлекалось 25 огнеборцев и шесть пожарных машин.