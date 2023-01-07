07 января 2023
06 января 2023

В Екатеринбурге произошла коммунальная авария на станции метро. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, метро, досмотр, транспорт, проверка, безопасность, пассажиры, метрополитен, станция 1905 года, пассажиры метро
На станции метро «Машиностроителей» произошла коммунальная авария Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Машиностроителей» произошла коммунальная авария, из-за которой у входа образовалось густое облако пара. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«На проспекте Космонавтов из метро Машиностроителей валит пар. Видимо там произошла коммунальная авария», — рассказал читатель URA.RU.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские спасатели провели учения на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге. Для отработки заданий привлекалось 25 огнеборцев и шесть пожарных машин.

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В Екатеринбурге на станции метро «Машиностроителей» произошла коммунальная авария, из-за которой у входа образовалось густое облако пара. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «На проспекте Космонавтов из метро Машиностроителей валит пар. Видимо там произошла коммунальная авария», — рассказал читатель URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские спасатели провели учения на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге. Для отработки заданий привлекалось 25 огнеборцев и шесть пожарных машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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