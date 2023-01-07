Свердловские спасатели эвакуировали ребенка из горящей квартиры

Спасатели по лестничным маршам эвакуировали ребенка и трех взрослых (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Четыре человека, в том числе один ребенок, эвакуированы по лестничным маршам из-за пожара в квартире в Рефтинском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 3 квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного муниципального жилого дома. Эвакуировано по лестничным маршам при помощи спасательных устройств четыре человека, из них один ребенок», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в 0:35 8 января на улице Гагарина. На месте происшествия работали 12 спасателей и три пожарные машины.