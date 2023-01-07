В ЯНАО продается арендный бизнес, приносящий ежемесячно миллион рублей

Собственник бизнеса обещает ежемесячно доход в размере миллион рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставлен действующий бизнес по сдаче в аренду коммерческой недвижимости. Собственник обещает ежемесячный доход в размере одного миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito.

«Продается действующий бизнес с доходом 1 000 000 в месяц (сдача собственной недвижимости в аренду). Три объекта недвижимости и земельный участок», — пишет собственник имущества.

Стоимость данного бизнеса составляет 83 250 000 рублей. Согласно объявлению, общая площадь всех продаваемых объектов составляет 4 034 кв. м.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) продается имущественный комплекс для сдачи в аренду за 42 миллиона рублей. Владелец обещает ежемесячный доход от бизнеса в размере 500 тысяч рублей.