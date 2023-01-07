07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

В ЯНАО продается арендный бизнес, приносящий ежемесячно миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Собственник бизнеса обещает ежемесячно доход в размере миллион рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставлен действующий бизнес по сдаче в аренду коммерческой недвижимости. Собственник обещает ежемесячный доход в размере одного миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito.

«Продается действующий бизнес с доходом 1 000 000 в месяц (сдача собственной недвижимости в аренду). Три объекта недвижимости и земельный участок», — пишет собственник имущества.

Стоимость данного бизнеса составляет 83 250 000 рублей. Согласно объявлению, общая площадь всех продаваемых объектов составляет 4 034 кв. м.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) продается имущественный комплекс для сдачи в аренду за 42 миллиона рублей. Владелец обещает ежемесячный доход от бизнеса в размере 500 тысяч рублей.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставлен действующий бизнес по сдаче в аренду коммерческой недвижимости. Собственник обещает ежемесячный доход в размере одного миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Продается действующий бизнес с доходом 1 000 000 в месяц (сдача собственной недвижимости в аренду). Три объекта недвижимости и земельный участок», — пишет собственник имущества. Стоимость данного бизнеса составляет 83 250 000 рублей. Согласно объявлению, общая площадь всех продаваемых объектов составляет 4 034 кв. м. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) продается имущественный комплекс для сдачи в аренду за 42 миллиона рублей. Владелец обещает ежемесячный доход от бизнеса в размере 500 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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