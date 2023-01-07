В ХМАО при пожаре в кафе погибло два человека

08 января 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Следователи СУ СКР по ХМАО возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек в кафе Нягани Фото: Владимир Андреев © URA.RU При пожаре в кафе «Двойная радость» в Нягани (ХМАО) погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета России в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «08 января 2023 года около 02 часов произошло возгорание в здании кафе „Двойная радость“, расположенном по улице Сибирской города Нягани. После ликвидации горения в мансардном помещении обнаружены тела двух работников кафе 1988 и 1982 годов рождения», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Для выяснения причин возгорания помещения и гибели людей проводятся соответствующие экспертизы. Ранее URA.RU рассказало о крупном пожаре в кафе «Двойная радость» по улице Сибирской. Прокурор Нягани выехал на место происшествия.

При пожаре в кафе «Двойная радость» в Нягани (ХМАО) погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета России в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «08 января 2023 года около 02 часов произошло возгорание в здании кафе „Двойная радость“, расположенном по улице Сибирской города Нягани. После ликвидации горения в мансардном помещении обнаружены тела двух работников кафе 1988 и 1982 годов рождения», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Для выяснения причин возгорания помещения и гибели людей проводятся соответствующие экспертизы. Ранее URA.RU рассказало о крупном пожаре в кафе «Двойная радость» по улице Сибирской. Прокурор Нягани выехал на место происшествия.