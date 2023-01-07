07 января 2023
06 января 2023

В ХМАО при пожаре в кафе погибло два человека

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следователи СУ СКР по ХМАО возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек в кафе Нягани Фото:

При пожаре в кафе «Двойная радость» в Нягани (ХМАО) погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета России в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«08 января 2023 года около 02 часов произошло возгорание в здании кафе „Двойная радость“, расположенном по улице Сибирской города Нягани. После ликвидации горения в мансардном помещении обнаружены тела двух работников кафе 1988 и 1982 годов рождения», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Для выяснения причин возгорания помещения и гибели людей проводятся соответствующие экспертизы.

Ранее URA.RU рассказало о крупном пожаре в кафе «Двойная радость» по улице Сибирской. Прокурор Нягани выехал на место происшествия.

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При пожаре в кафе «Двойная радость» в Нягани (ХМАО) погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета России в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «08 января 2023 года около 02 часов произошло возгорание в здании кафе „Двойная радость“, расположенном по улице Сибирской города Нягани. После ликвидации горения в мансардном помещении обнаружены тела двух работников кафе 1988 и 1982 годов рождения», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Для выяснения причин возгорания помещения и гибели людей проводятся соответствующие экспертизы. Ранее URA.RU рассказало о крупном пожаре в кафе «Двойная радость» по улице Сибирской. Прокурор Нягани выехал на место происшествия.
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