В Тюмени перекрыли улицу из-за пожара в ангаре. Фото

08 января 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Сейчас пожар ликвидирован Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени произошел пожар в ангаре на улице Чекистов. Из-за этого происшествия полиция временно перекрыла улицу. Сейчас огонь уже ликвидирован, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сегодня в двенадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре в ангаре по производству металлоконструкций, расположенном по адресу г. Тюмень, ул. Чекистов, 29 к 1. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведутся работы по проливке конструкций. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причины пожара и ущерб устанавливаются», — указано в telegram-канале ведомства. По информации очевидцев, улицы Чекистов и Тополинная из-за этого инцидента оказались временно перекрыты спецслужбами. «Улица перекрыта полицией. Вокруг развешена сигнальная лента», — указывает telegram-канал Tyumentimes. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Фото: telegram-канал Tyumentimes

В Тюмени произошел пожар в ангаре на улице Чекистов. Из-за этого происшествия полиция временно перекрыла улицу. Сейчас огонь уже ликвидирован, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сегодня в двенадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре в ангаре по производству металлоконструкций, расположенном по адресу г. Тюмень, ул. Чекистов, 29 к 1. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведутся работы по проливке конструкций. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причины пожара и ущерб устанавливаются», — указано в telegram-канале ведомства. По информации очевидцев, улицы Чекистов и Тополинная из-за этого инцидента оказались временно перекрыты спецслужбами. «Улица перекрыта полицией. Вокруг развешена сигнальная лента», — указывает telegram-канал Tyumentimes.