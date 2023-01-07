07 января 2023
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В Тюмени перекрыли улицу из-за пожара в ангаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения пожарных. Тюмень, огонь, пожарные машины
Сейчас пожар ликвидирован Фото:

В Тюмени произошел пожар в ангаре на улице Чекистов. Из-за этого происшествия полиция временно перекрыла улицу. Сейчас огонь уже ликвидирован, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Сегодня в двенадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре в ангаре по производству металлоконструкций, расположенном по адресу г. Тюмень, ул. Чекистов, 29 к 1. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведутся работы по проливке конструкций. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причины пожара и ущерб устанавливаются», — указано в telegram-канале ведомства.

По информации очевидцев, улицы Чекистов и Тополинная из-за этого инцидента оказались временно перекрыты спецслужбами. «Улица перекрыта полицией. Вокруг развешена сигнальная лента», — указывает telegram-канал Tyumentimes.

Фото:
Фото:
Фото:

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В Тюмени произошел пожар в ангаре на улице Чекистов. Из-за этого происшествия полиция временно перекрыла улицу. Сейчас огонь уже ликвидирован, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сегодня в двенадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре в ангаре по производству металлоконструкций, расположенном по адресу г. Тюмень, ул. Чекистов, 29 к 1. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведутся работы по проливке конструкций. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причины пожара и ущерб устанавливаются», — указано в telegram-канале ведомства. По информации очевидцев, улицы Чекистов и Тополинная из-за этого инцидента оказались временно перекрыты спецслужбами. «Улица перекрыта полицией. Вокруг развешена сигнальная лента», — указывает telegram-канал Tyumentimes.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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