Патриарх Кирилл: в Москве строят сотни храмов, но нужно больше

08 января 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл заявил, что народ нуждается в большем количестве храмов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Москве, на сегодняшний день строится 200 христианских храмов, однако этого мало, и нужно строить больше. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам патриарха, нигде в мире не строится на сегодняшний день 200 христианских храмов, как в России. «А мы осознаем, что 200 — мало, и уже есть планы строить больше, потому что потребность народа в этом есть», — сказал патриарх Кирилл во время божественной литургии на канале «Союз». Ранее глава РПЦ сказал, что мировые конфликты происходят из-за того, что люди отдалились от веры. Также он назвал русских и украинцев одним народом, который издавна пытались рассорить внешние враги России.

В Москве, на сегодняшний день строится 200 христианских храмов, однако этого мало, и нужно строить больше. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам патриарха, нигде в мире не строится на сегодняшний день 200 христианских храмов, как в России. «А мы осознаем, что 200 — мало, и уже есть планы строить больше, потому что потребность народа в этом есть», — сказал патриарх Кирилл во время божественной литургии на канале «Союз». Ранее глава РПЦ сказал, что мировые конфликты происходят из-за того, что люди отдалились от веры. Также он назвал русских и украинцев одним народом, который издавна пытались рассорить внешние враги России.