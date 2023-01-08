Патриарх Кирилл: в Москве строят сотни храмов, но нужно больше

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл заявил, что народ нуждается в большем количестве храмов Фото:

В Москве, на сегодняшний день строится 200 христианских храмов, однако этого мало, и нужно строить больше. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам патриарха, нигде в мире не строится на сегодняшний день 200 христианских храмов, как в России. «А мы осознаем, что 200 — мало, и уже есть планы строить больше, потому что потребность народа в этом есть», — сказал патриарх Кирилл во время божественной литургии на канале «Союз».

Ранее глава РПЦ сказал, что мировые конфликты происходят из-за того, что люди отдалились от веры. Также он назвал русских и украинцев одним народом, который издавна пытались рассорить внешние враги России.

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В Москве, на сегодняшний день строится 200 христианских храмов, однако этого мало, и нужно строить больше. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам патриарха, нигде в мире не строится на сегодняшний день 200 христианских храмов, как в России. «А мы осознаем, что 200 — мало, и уже есть планы строить больше, потому что потребность народа в этом есть», — сказал патриарх Кирилл во время божественной литургии на канале «Союз». Ранее глава РПЦ сказал, что мировые конфликты происходят из-за того, что люди отдалились от веры. Также он назвал русских и украинцев одним народом, который издавна пытались рассорить внешние враги России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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