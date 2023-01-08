Рогов: над Мелитополем сбиты три беспилотника ВСУ

08 января 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Система ПВО над Мелитополем сбила три беспилотника-камикадзе ВСУ, заявил Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Мелитополь успешно сработала система ПВО, отбив атаки трех беспилотников-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня в городе сработала система ПВО ВС РФ. Были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе», — написал Рогов в своем telegram-канале . Он заверил местных жителей в том, что силы ПВО круглые сутки несут боевое дежурство для сохранения спокойствия и безопасности в городе. Ранее сообщалось, что украинские власти, в свою очередь, предпринимают попытки создания беспилотников, которые имели бы возможность сбивать дроны-камикадзе. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

В городе Мелитополь успешно сработала система ПВО, отбив атаки трех беспилотников-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня в городе сработала система ПВО ВС РФ. Были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он заверил местных жителей в том, что силы ПВО круглые сутки несут боевое дежурство для сохранения спокойствия и безопасности в городе. Ранее сообщалось, что украинские власти, в свою очередь, предпринимают попытки создания беспилотников, которые имели бы возможность сбивать дроны-камикадзе. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.