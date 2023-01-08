Рогов: над Мелитополем сбиты три беспилотника ВСУ

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, дрон, оператор квадрокоптера
Система ПВО над Мелитополем сбила три беспилотника-камикадзе ВСУ, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Мелитополь успешно сработала система ПВО, отбив атаки трех беспилотников-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня в городе сработала система ПВО ВС РФ. Были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он заверил местных жителей в том, что силы ПВО круглые сутки несут боевое дежурство для сохранения спокойствия и безопасности в городе.

Ранее сообщалось, что украинские власти, в свою очередь, предпринимают попытки создания беспилотников, которые имели бы возможность сбивать дроны-камикадзе. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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В городе Мелитополь успешно сработала система ПВО, отбив атаки трех беспилотников-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня в городе сработала система ПВО ВС РФ. Были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он заверил местных жителей в том, что силы ПВО круглые сутки несут боевое дежурство для сохранения спокойствия и безопасности в городе. Ранее сообщалось, что украинские власти, в свою очередь, предпринимают попытки создания беспилотников, которые имели бы возможность сбивать дроны-камикадзе. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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