Рогов: над Мелитополем сбиты три беспилотника ВСУ

В городе Мелитополь успешно сработала система ПВО, отбив атаки трех беспилотников-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня в городе сработала система ПВО ВС РФ. Были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он заверил местных жителей в том, что силы ПВО круглые сутки несут боевое дежурство для сохранения спокойствия и безопасности в городе.
Ранее сообщалось, что украинские власти, в свою очередь, предпринимают попытки создания беспилотников, которые имели бы возможность сбивать дроны-камикадзе. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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В городе Мелитополь успешно сработала система ПВО, отбив атаки трех беспилотников-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня в городе сработала система ПВО ВС РФ. Были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он заверил местных жителей в том, что силы ПВО круглые сутки несут боевое дежурство для сохранения спокойствия и безопасности в городе. Ранее сообщалось, что украинские власти, в свою очередь, предпринимают попытки создания беспилотников, которые имели бы возможность сбивать дроны-камикадзе. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.