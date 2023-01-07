07 января 2023
06 января 2023

В ЯНАО открыли важную дорогу

В ЯНАО открыли движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
По зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале восстановлено движение автотранспорта Фото:

В ЯНАО открыли движение автотранспорта до 10 тонн по зимней автодороге Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».

«Сегодня, 8 января, с 21.30 открывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале для полноприводных ТС общей массой до 10 тонн», — говорится в сообщении. Закрытым остается зимник Коротчаево-Красноселькуп.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разрешили движение автотранспорта до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Ограничение сняли 8 января в 18.00.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В ЯНАО открыли движение автотранспорта до 10 тонн по зимней автодороге Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». «Сегодня, 8 января, с 21.30 открывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале для полноприводных ТС общей массой до 10 тонн», — говорится в сообщении. Закрытым остается зимник Коротчаево-Красноселькуп. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разрешили движение автотранспорта до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Ограничение сняли 8 января в 18.00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...