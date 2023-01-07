В ЯНАО открыли важную дорогу

В ЯНАО открыли движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале

08 января 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

По зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале восстановлено движение автотранспорта Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЯНАО открыли движение автотранспорта до 10 тонн по зимней автодороге Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». «Сегодня, 8 января, с 21.30 открывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале для полноприводных ТС общей массой до 10 тонн», — говорится в сообщении. Закрытым остается зимник Коротчаево-Красноселькуп. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разрешили движение автотранспорта до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Ограничение сняли 8 января в 18.00.

В ЯНАО открыли движение автотранспорта до 10 тонн по зимней автодороге Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». «Сегодня, 8 января, с 21.30 открывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале для полноприводных ТС общей массой до 10 тонн», — говорится в сообщении. Закрытым остается зимник Коротчаево-Красноселькуп. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разрешили движение автотранспорта до 30 тонн по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Ограничение сняли 8 января в 18.00.