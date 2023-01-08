08 января 2023

Медведев назвал «ошметками дерьма» уехавших россиян и призвал наказать их по военным законам

Медведев призвал наказывать предателей по законам военного времени
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев предложил воздать предателям по справедливости Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал судить россиян, переметнувшихся на сторону Украины, «не по закону, а по справедливости», предложив обратиться к опыту военного времени. Об этом он написал у себя в соцсетях.

«Как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Пошел серьезный разговор между начальниками, как действовать: „по закону“ или „по справедливости“. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», — написал Медведев у себя в telegram-канале, призвав «вспомнить опыт Великой Отечественной» войны.

Зампред Совбеза напомнил, что во времена войн всегда были особые правила. Были и группы «незаметных людей» результативно эти правила исполнявшие, уточнил он.

Ранее Медведев раскрыл основной девиз России в прошедшем году. По его мнению, выражение «Своих не бросаем» стало главными словами 2022 года. Что касается россиян, отдавших предпочтение иммиграции, то в им со стороны Медведева было предложено запретить въезд обратно. «Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней», — писал политик у себя в telegram-канале. Не все, однако, солидарны с Медведевым в этом вопросе: член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова назвала заявления зампреда «юридически некорректными».

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал судить россиян, переметнувшихся на сторону Украины, «не по закону, а по справедливости», предложив обратиться к опыту военного времени. Об этом он написал у себя в соцсетях. «Как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Пошел серьезный разговор между начальниками, как действовать: „по закону“ или „по справедливости“. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», — написал Медведев у себя в telegram-канале, призвав «вспомнить опыт Великой Отечественной» войны. Зампред Совбеза напомнил, что во времена войн всегда были особые правила. Были и группы «незаметных людей» результативно эти правила исполнявшие, уточнил он. Ранее Медведев раскрыл основной девиз России в прошедшем году. По его мнению, выражение «Своих не бросаем» стало главными словами 2022 года. Что касается россиян, отдавших предпочтение иммиграции, то в им со стороны Медведева было предложено запретить въезд обратно. «Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней», — писал политик у себя в telegram-канале. Не все, однако, солидарны с Медведевым в этом вопросе: член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова назвала заявления зампреда «юридически некорректными».
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