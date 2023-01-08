В Курган переехали десятки жителей Казахстана

В Курган переезжают жители стран Азии, Закавказья и Европы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прошлом году в Курган перебрались десятки соотечественников из Республики Казахстан в рамках программы переселения. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. Переселенцы приехали ради постоянного места жительства, открытия бизнеса и получения образования.

«В 2022 году комиссией рассмотрено 54 заявления претендентов на участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом. <…> Среди соотечественников, желающих переселиться в город Курган, — граждане Казахстана (63,5%), а также Таджикистана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана и Германии», — говорится в сообщении.

Комиссия согласовала 52 претендента на участие в программе. Вместе с ними в Курган перебрались члены их семей в количестве 51 человека. «В числе членов семей — 14 дошкольников, 16 школьников, остальные — граждане трудоспособного возраста», — добавили в горадминистрации. По данным мэрии, все переселенцы готовы самостоятельно решать «квартирный вопрос»; большая часть соотечественников уже проживает, учится и работает в Кургане.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков успешно переманивает в регион переселенцев. За три года его проектом «Русская мечта» воспользовались почти 1700 семей из Курганской области, а также других регионов. Переселенцев привлекают климатом, ценами на квартиры и дома, а также качественными продуктами питания. Так, в Курган переехала жительница из ЛНР; она получила муниципальное жилье. Также в Курган переселились жители из Белгородской области и семья из Чукотки.