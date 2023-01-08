В челябинском районе в снегу нашли мужчину с обморожением

Пострадавший 61-летний мужчина доставлен в больницу Карталов
В Карталинском районе (Челябинская область) ночью в снегу нашли мужчину с обморожением. Об этом 9 января сообщили в ЕДДС района.
«В Карталинском районе мужчина пострадал от мороза. Этой ночью в селе Анненское нашли мужчину с обморожением», — сообщает издание «Карталинская новь», ссылаясь на ЕДДС.
Пострадавший 61-летний мужчина доставлен в больницу Карталов. Ему оказывается медицинская помощь. Из-за морозов в Челябинской области отменены занятия в школах.
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