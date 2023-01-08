08 января 2023
07 января 2023

В челябинском районе в снегу нашли мужчину с обморожением

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр здравоохранения Юрий Семенов на подстанции № 1 скорой медицинской помощи. Магнитогорск, скорая помощь, фельдшер
Пострадавший 61-летний мужчина доставлен в больницу Карталов Фото:

В Карталинском районе (Челябинская область) ночью в снегу нашли мужчину с обморожением. Об этом 9 января сообщили в ЕДДС района.

«В Карталинском районе мужчина пострадал от мороза. Этой ночью в селе Анненское нашли мужчину с обморожением», — сообщает издание «Карталинская новь», ссылаясь на ЕДДС.

Пострадавший 61-летний мужчина доставлен в больницу Карталов. Ему оказывается медицинская помощь. Из-за морозов в Челябинской области отменены занятия в школах.

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В Карталинском районе (Челябинская область) ночью в снегу нашли мужчину с обморожением. Об этом 9 января сообщили в ЕДДС района. «В Карталинском районе мужчина пострадал от мороза. Этой ночью в селе Анненское нашли мужчину с обморожением», — сообщает издание «Карталинская новь», ссылаясь на ЕДДС. Пострадавший 61-летний мужчина доставлен в больницу Карталов. Ему оказывается медицинская помощь. Из-за морозов в Челябинской области отменены занятия в школах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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