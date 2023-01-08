Пермяков зовут на работу в федеральную сеть магазинов с низкими ценами

В Пермском крае ищут сотрудников в магазины «Чижик»

09 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Дискаунтер предлагает новым сотрудникам зарплату в 42 тысячи рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Федеральная сеть магазинов с низкими ценами «Чижик» ищет в Пермском крае новых сотрудников для работы в торговых залах. В первую очередь работодателю требуются продавцы-кассиры. По данным популярного сервиса бесплатных объявлений, работников набирают в Перми, Лысьве, Соликамске и ЗАТО Звездный. «Вакансии — продавец-кассир. Что нужно делать: обслуживать клиентов на кассе, пополнять товарный ассортимент, поддерживать чистоту и уют в магазине. Приветствуется опыт работы кассиром, консультантом, работником торгового зала, мерчандайзером», — сообщается в описаниях вакансий. Новым сотрудникам дискаунтер предлагает график работы, чередующий два рабочих и два выходных дня, бесплатное оформление медицинской книжки и обучение за счет компании. Уровень заработных плат — от 35 тысяч до 42 тысяч рублей. Сеть «Чижик» работает в формате «жесткого дискаунтера», предлагая более низкую стоимость товаров, чем в других торговых сетях. Это достигается за счет простого оформления и дизайна точек, выкладки продукции, оптимизации персонала. Управляет дискаунтером компания Х5 Group, которая также контролирует сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В Перми магазины «Чижик» начали открываться в августе 2022 года.

Федеральная сеть магазинов с низкими ценами «Чижик» ищет в Пермском крае новых сотрудников для работы в торговых залах. В первую очередь работодателю требуются продавцы-кассиры. По данным популярного сервиса бесплатных объявлений, работников набирают в Перми, Лысьве, Соликамске и ЗАТО Звездный. «Вакансии — продавец-кассир. Что нужно делать: обслуживать клиентов на кассе, пополнять товарный ассортимент, поддерживать чистоту и уют в магазине. Приветствуется опыт работы кассиром, консультантом, работником торгового зала, мерчандайзером», — сообщается в описаниях вакансий. Новым сотрудникам дискаунтер предлагает график работы, чередующий два рабочих и два выходных дня, бесплатное оформление медицинской книжки и обучение за счет компании. Уровень заработных плат — от 35 тысяч до 42 тысяч рублей. Сеть «Чижик» работает в формате «жесткого дискаунтера», предлагая более низкую стоимость товаров, чем в других торговых сетях. Это достигается за счет простого оформления и дизайна точек, выкладки продукции, оптимизации персонала. Управляет дискаунтером компания Х5 Group, которая также контролирует сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В Перми магазины «Чижик» начали открываться в августе 2022 года.