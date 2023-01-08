В ХМАО горит общежитие нефтяников

09 января 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

У здания общежития АО «Нефтеавтоматика» горит кровля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Когалыме (ХМАО) горит общежитие АО «Нефтеавтоматика». Пожар распространился на территории более 160 кв. метров, сообщили в окружном ГУ МЧС. «На момент прибытия пожарных наблюдалось горение кровли на площади более 160 кв. м. От МЧС России работают 41 человек и 10 единиц техники. Пожару присвоен второй ранг. Самостоятельно эвакуироваться из здания смогли 13 человек, данных о пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что при пожаре в кафе «Двойная радость» в Нягани (ХМАО) погибли два человека. СКР возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Для выяснения причин возгорания помещения и гибели людей проводятся экспертизы.

В Когалыме (ХМАО) горит общежитие АО «Нефтеавтоматика». Пожар распространился на территории более 160 кв. метров, сообщили в окружном ГУ МЧС. «На момент прибытия пожарных наблюдалось горение кровли на площади более 160 кв. м. От МЧС России работают 41 человек и 10 единиц техники. Пожару присвоен второй ранг. Самостоятельно эвакуироваться из здания смогли 13 человек, данных о пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что при пожаре в кафе «Двойная радость» в Нягани (ХМАО) погибли два человека. СКР возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Для выяснения причин возгорания помещения и гибели людей проводятся экспертизы.